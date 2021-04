Sénégal: Youssou Dial, vice-président du Jaraaf - «On ne se donne aucune limite pour cette Coupe de la CAF»

interview

Le vice-président du Jaraaf de Dakar, Chargé du football, Youssou Dial a tiré un bilan satisfaisant de la campagne africaine de l'équipe de la Médina, qui a tenu avant-hier en échec le Cs Sfax de Tunis pour le compte de la 6e et dernière journée des poules de la Coupe Caf.

Vous venez de boucler la phase de poule, qu'elle appréciation faites-vous du parcours de votre équipe ?

Le bilan est largement positif. Quand la fédération avait fini de choisir le Jaraaf pour représenter le Sénégal en coupe de la Caf on s'était réunis pour décider que cette fois-ci on n'ira pas pour faire de la figuration. Car cela fait des années que les clubs sénégalais se faisaient éliminer aux portes des phases de poule. Nous avons décidé dès le départ donc de faire une belle campagne car il y a trois ans de cela le Jaraaf était éliminé aux portes de la phase de poule par le Rs Berkane, après avoir dominé le Widad de Casablanca au tour précédent. On a compris donc qu'on avait les possibilités de faire quelque chose en Afrique et on s'était promis que pour la prochaine campagne africaine on rentrerait dans les phases de poule. Aujourd'hui, c'est chose faite et le bilan est largement positif parce que l'objectif premier c'était de rentrer dans les phases de poule, et aujourd'hui on est qualifié en quarts de finale avec en prime une première place dans notre Groupe qui était jugé très difficile au départ avec deux équipes tunisiennes anciennes championnes de la coupe Caf, et une du Burkina.

L'objectif initial c'était la phase de poule mais l'appétit vient en mangeant...

Effectivement c'était ça, mais moi je dis que quand on est une équipe sénégalaise jouant une compétition africaine, il faut y aller avec ambition, mais aussi avec humilité. Nous sommes un pays de football, le Sénégal est toujours premier du classement Fifa en Afrique, et aujourd'hui il y a une anomalie qui est en train d'être réparée. On avait un football à deux vitesses avec une équipe nationale qui joue les premiers rôles et un football local qui était à la traine. On a vu la bonne campagne de Teungueth Fc, le Jaraaf aussi est en train de poursuivre la sienne. Cela prouve encore une fois que si on aide le football local cela peut valoir de grandes satisfactions. Mais au Jaraaf la philosophie c'est de franchir les étapes une par une. Nous ne nous fixons aucune limite car nous sommes arrivés en quarts et nous ferons tout pour aller en demi-finales et après on verra.

Que représentent pour vous ces quarts de finales ?

Pour ces quarts, on n'a pas besoin de faire de grands discours pour motiver les joueurs. Déjà par rapport au club, pour l'image du Jaraaf c'est important aujourd'hui de passer cette étape des quarts de finale. En tout cas, nous voulons représenter dignement le Sénégal dans cette coupe de la Caf avec l'appui du ministère des sports, la fédération, la ligue pro, la mairie de Dakar. C'est important aussi pour les joueurs de passer cette étape des quarts car cela leur offre une opportunité de visibilité à l'extérieur.

Mais qu'est-ce qui a été fait pour rendre le club meilleur dans cette campagne africaine ?

En fait ce qui est déterminant dans ce parcours que nous sommes en train de faire, c'est que le Jaraaf aujourd'hui au vu de son expérience internationale et de celle de ses dirigeants avance lentement mais surement. Vous savez Cheikh Seck est vice-président de la Fédération sénégalaise de football chargé des compétitions internationales, moi qui vous parle je suis membre du comité exécutif et vice-président de la Commission marketing et sponsoring. Nous avons donc l'habitude de voyager avec les équipes nationales et cette expérience-là nous permet de maitriser nos déplacements parce que c'est important d'avoir la maitrise des voyages avec tout ce que cela engendre. Vous savez, pour que nos clubs aient l'expérience africaine avec des résultats, il faut qu'ils y aillent de manière permanente.

Et pour ces quarts de finale, vous avez un choix quant à votre futur adversaire ?

Non, on n'a pas le choix. On espère simplement que Dieu nous donnera l'adversaire qu'on va éliminer. On ne peut pas avoir de choix parce que toutes les équipes qualifiées se valent. Le Jaraaf a fait énormément d'efforts financiers pour mettre les garçons dans d'excellentes conditions de performance et cela a un coût. Aujourd'hui on dépasse les 200 millions FCfa en termes de dépenses ; mais ça valait la peine. Donc on ne se fixe pas de limites et quel que soit l'adversaire il faudra le jouer, bien le préparer et rester toujours dans cette dynamique de résultats.