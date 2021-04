Congo-Kinshasa: Vie de famille - Fally Ipupa serait-il l'auteur de la grossesse de son ex-épouse Nicky Menga ?

Dans une vidéo postée sur Internet, Menga Nicky Barcelone a tenté de faire une mise au point sur une affaire familiale qui a été envenimée par Tina Ipupa, petite sœur de Fally Ipupa. Celle-ci serait à la base d'un conflit qui risque de déchirer la vie conjugale de l'artiste et sa femme légitime en France.

Jalousie, ragot, division, rivalité, règlement de compte et conquête d'amour. Voilà les maux qui menacent la stabilité dans la famille de la star mondiale. Tout le monde en parle sur la toile. Même les enfants biologiques de Fally dont certains ont atteint l'âge de raisonnement, sont écœurés de cette situation qui défraye la chronique sur les réseaux sociaux et qui ternis l'image et la personnalité de leur père. Au-delà de tout, il s'agit du problème d'argent, qui est le nerf de la guerre.

Nicky Menga ex de Fally Dicap

Selon certaines indiscrétions, le célèbre chanteur congolais Fally Ipupa Dicaprio a porté plainte contre Nicky Menga Tshima alias Barcelone, la mère de ses enfants. Sa plainte contre son ex-femme est motivée par le fait que cette dernière déclare, depuis plusieurs jours, être enceinte d'un bébé qu'elle attribue à l'artiste. Or, la star réfute catégoriquement la grossesse.

En raison de ses principes et ses valeurs, le chanteur congolais, Fally Ipupa, a annoncé avoir pris la décision de porter plainte contre tout propos mensonger et diffamatoire, visant à lui attribuer une prétendue grossesse dont il dit ne pas être l'auteur.

«Contre toutes formes de dénigrement consécutive à la diffusion de propos fallacieux et fourbes, visant ma personne et ma famille ; contre toute allégations trompeuses, visant à m'octroyer ou à faire croire en une quelconque relation de ma personne avec cette dame», a écrit Fally Ipupa.

Puis de poursuivre : «Monsieur Fally IPUPA NSIMBA nous saisit des difficultés qui vous opposent concernant la diffusion publique sur vos réseaux sociaux de propos injurieux ou diffamatoires, voire constitutifs de harcèlement à sa vie privée», peut-on lire sur la plainte adressée à Mme Nicky.

Notons aussi que des instructions ont été reçues à l'encontre de madame Nicky afin que toutes mesures, en particulier judiciaires subies par Fally, soient prises.

Fally ne serait-il pas l'auteur de cette prétendue grossesse ? Telle est la question. Il revient aux juges d'établir la vérité afin de trouver une réponse prouvée sur cette épineuse question qui va déterminer la suite de la relation entre l'auteur de la chanson «Catafalque» et la mère de ses enfants.

Rappelons que Nicky Menga est l'ex-épouse du chanteur qui, plus est, s'est engagé à nouveau avec celle qu'il appelle affectueusement maman Mokonzi Nana Ketch-up Bafana. La relation Fally et Nicky Menga a donné naissance à deux enfants Keyna et Kelya IPUPA. C'est en novembre 2011, que la Cour d'appel de Versailles à Paris avait rendu le jugement concernant le dossier de divorce entre la star et la mère de ses enfants. C'est à l'âge de 16 ans, renseigne-t-on, que Barcelone et Fally se sont rencontrés en France par l'intermédiaire de Luc Kemoni (paix à son âme).