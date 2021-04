Cote d'Ivoire: "Fest'Boof Ivoire" - Bientôt un festival gastronomique atypique à Abidjan

Le concept est la propriété de la structure BetterDays Communication et Event. Il est tout simplement atypique. Ce festival gastronomique-d 'où l'exclusivité-mettra en compétition toute la variété culinaire ivoirienne. Mieux, il fera sortir de leur confort tous ces labels ivoiriens du secteur des métiers de la bouche.

Si vous rêviez d'un concours mettant aux prises "Tantie Alice" (Riviera Palmeraie) et "Tantie Aba" de Marcory. Ou du moins voir sur un même site, déguster et désigner le meilleur entre le Garba d' Ibo (école de gendarmerie) et celui de "Aya" d'Angré 22è. Alors ça y est. Simon N' Gatta et son staff de BetterDays Communication & Event ont réalisé ce rêve pour vous.

Dans les semaines à venir le public ivoirien sera servi à travers Le Fest Boof Ivoire. Vous retrouverez à Abidjan toute la logistique culinaire du "Bolikro de Yamoussoukro", Zongo de Dabou et ses ingrédients exhausteurs de son porc au four légendaire, le Placali de Tata Loulou de Yopougon et bien d'autres.

L'objectif principal étant de redynamiser le secteur à travers la célébration des pionniers de la restauration ivoirienne. Célébrer la gastronomie made in Côte d'Ivoire en gratifiant ses référents. Dans le même temps braquer les projecteurs cette valeureuse génération montante. Ces cordons bleus certifiés ou en devenir.

Notons que les candidats à ce concours culinaire seront départagés selon des critères simples. Le visitorat (les clients) donnera son avis. Ce qui représentera 10% des voix. Mais un voting (Sms 20%) en plus d'un voting sur les réseaux sociaux (30%) et enfin un jury composé de spécialistes donnera son avis qui pèsera 40% des voix.

En gros les initiateurs entendent apporter ces grains de sels manquant : « Nous invitons ces jeunes filles et jeunes hommes opérant dans la restauration à saisir cette opportunité pour monter d'un cran. Nous attendons du monde. En plus d'être des clients potentiels pour vos établissements, ils s'y trouvent des partenaires d'affaires » A exhorté l'organisateur en chef, Simon N' Gatta récemment au détour d'un entretien qu'il nous a accordé.

A la question de savoir s'il ne redoute pas que ce beau concept soit plagié, notre interlocuteur a répondu qu'il a pris toutes les dispositions pour éviter cela. « D'ailleurs très bientôt la grosse artillerie sera déployée », poursuit-t-il avant d'inviter les annonceurs à s'associer à cet évènement. Aux amoureux de la bonne bouffe, apprêtez vos cuillères, fourchettes et doigts car Le Fest Boof Ivoire est pour bientôt, nous fait-il dire.