Afrique: Africa Digital Manager Award - 10 projets nominés issus de l'Afrique Centrale, du Nord et de l'Ouest pour les phases finales

Les trois meilleurs Digital Manager en Afrique et leur projet, chacun représentant une région du continent, seront dévoilés en mai 2021, à l'occasion d'un événement de remise des prix, au Maroc. Organisée par l'Inetum, en partenariat avec l'École Centrale de Casablanca, la première édition de l'Africa Digital Manager Award (Adma) a enregistrée le dépôt de 52 dossiers.

Et ce, en provenance d'une dizaine de pays d'Afrique. Le jury qui procède en ce moment à l'évaluation de ces projets digitaux en a retenu dix.

Il s'agit, à travers, ce concours de récompenser les entreprises et les managers qui conduisent des projets de digitalisation en Afrique. Le jury va déterminer un gagnant pour chacune des trois zones géographiques concernées, à savoir l'Afrique Centrale, l'Afrique du Nord et l'Afrique de l'Ouest.

Il faut noter que la remise des prix Africa Digital Manager Award est programmée pour le mois de mai à l'École Centrale de Casablanca. Les projets sélectionnés par le Jury bénéficieront d'un double accompagnement : un support en conseil assuré par les consultants experts d'Inetum pour l'organisation gagnante ; une formation certifiante Six Sigma Green Belt assurée par l'École Centrale de Casablanca pour le manager qui a porté le projet.

En Afrique de l'Ouest, ce sont trois projets issus de l'Afrique de l'Ouest qui candidatent pour le prix ADMA. Point commun, une forte dimension sociale et sociétale utilisant le digital pour améliorer la qualité des services fournis aux populations. Il s'agit de l'entreprise Denko Kunafoni qui se présente avec un projet e-santé dont l'objectif de lutter contre la mortalité maternelle et infantile...

Le deuxième projet nominé dans cette région est développé au Bénin où l'entreprise GOMEDICAL se donne comme principale mission la généralisation de l'accès aux soins de santé et la simplification de l'expérience patient. Et ce à travers une application pour smartphone et un portail web qui permettent aux patients de prendre rendez-vous avec les praticiens...

Le troisième projet candidat au titre pour la région Ouest concerne le chantier de modernisation et d'harmonisation des systèmes d'information de la caisse de sécurité sociale du Sénégal (CSS) et de l'Institut de Prévoyance Retraite du Sénégal (IPRES) à travers l'informatisation de toutes les directions techniques, opérationnelles et support.

Pour la région de l'Afrique Centrale, Orange Cameroun intègre la liste des nominations avec deux projets candidats. Le premier, intitulé My Way+, est une interface digitale implémentée dans l'application My Orange permettant aux abonnés de personnaliser les forfaits auxquels ils souhaitent souscrire. Le second projet d'Orange s'inscrit quant à lui dans la politique de l'ouverture qu'opère l'organisation auprès de ses différents publics. Dénommée Virtu'O, cette plateforme permet entre autres de réaliser des visites virtuelles dans les directions et agences d'Orange au Cameroun, de s'informer sur les métiers et plans de carrières offerts par le groupe et de suivre les différents Webinaires et prises de parole des directions.

CotizApp Congo est le troisième projet de digitalisation sélectionné pour la région Afrique Centrale. Piloté par la Caisse Nationale de Sécurité Sociale des Agents Publics de l'Etat, CotizApp Congo permet aux agents de carrière des services publics d'accéder aux relevés de leurs cotisations, de simuler le montant de leur pension future et de gérer leurs réclamations auprès de la CNSSAP.

En Afrique du Nord, quatre projets digitaux sont nominés autour d'un prisme commun incarnant une dynamique de digitalisation qui englobe les différentes fonctions clés de l'entreprise, allant des processus métier à l'offre de service et la relation client.

Le premier projet est présenté par le groupe marocain Maghreb Accessoires / Autoplus dans lequel la digitalisation est considérée comme un vecteur clé de croissance pour moderniser l'organisation et développer les processus de distribution. A ce titre, sa candidature pour le concours ADMA présente un chantier de digitalisation horizontal incluant, entre autres, la mise en place d'un ERP SAP pour centraliser, dématérialiser et automatiser les processus métiers, pour améliorer l'expérience client par le biais de nouvelles interfaces interactives et multicanales avec le suivi en temps réel de la gestion et de la livraison.

Amendis, filiale du groupe Veolia au Maroc, se présente au concours avec un projet sur la relation client. Il correspond au lancement d'une plateforme multicanale permettant aux clients marocains d'effectuer toutes les demandes commerciales en ligne, que ce soit pour le suivi en temps réel des contrats, de l'actualité du groupe ainsi que des sujets relatifs à la préservation de la ressource.

Le troisième projet est présenté par MACIRVIE, filiale algérienne de la Compagnie Internationale d'Assurance et de Réassurance (CIAR). Il concerne une digitalisation globale qui inclut la refonte de l'architecture informatique du groupe et l'implémentation d'un nouvel ERP en interne. En outre, le groupe s'active pour lancer prochainement sa plateforme de paiement à l'international via MASTERCARD, en vue de satisfaire la demande grandissante d'un public algérien.

Le quatrième projet est proposé par WafaCash, leader marocain du transfert d'argent, qui présente un programme relatif au développement d'une offre Mobile Money au Maroc et en Afrique subsaharienne. Il s'agit du compte de paiement JIBI qui offre un panel de services pour le mobile, 100% digital, sécurisé et interopérable avec l'ensemble des autres comptes de paiement du marché. Et ce, que ce soit pour les opérations de transfert d'argent, de paiement de factures, de paiements de commerçants, de virements bancaires ou de recharges télécom.