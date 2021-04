Cote d'Ivoire: Migration irrégulière - La Caravane de sensibilisation de masse du Réseau ouest-africain de lutte...fait escale à Yopougon-Kouté

La caravane du projet « Mobilisation sociale contre le fléau de la migration irrégulière en Côte d'Ivoire » avec pour thème : « La méditerranée tue, rester au pays et se réaliser est mieux » en direction des candidats à la migration irrégulière suit son cours.

L'étape de Yopougon-Kouté a rassemblé près de 600 jeunes dans la salle polyvalente du Cours méthodiste secondaire, le 28 avril 2021, en présence de SEM. Ingo Herbert, Ambassadeur d'Allemagne en Côte d'Ivoire.

Cette caravane de sensibilisation de masse dans les écoles, universités et centres de formation pilotée par le Réseau ouest-africain de lutte contre l'immigration clandestine (Realic) a été l'occasion pour le diplomate allemand de réitérer le soutien de son pays à ce projet. Et féliciter par ailleurs le gouvernement ivoirien pour ce qui est fait dans le cadre de la lutte contre la migration clandestine.

Pour SEM Ingo Herbert, il faut investir un peu plus dans le développement de l'Afrique. C'est aussi un changement de paradigme en Allemagne a fait remarquer le diplomate. Avant d'inviter les élèves et l'ensemble des jeunes à s'investir dans leur éducation. Et pourquoi pas, a-t-il attiré leur attention, ils pourraient s'ils sont bien formés s'investir dans la migration régulière.

Au cours de cette étape, les élèves ont été instruits à travers des sketches et des projections vidéo sur les dangers et susciter la mobilisation sociale contre le fléau de la migration irrégulière en Côte d'Ivoire. L'exemple du rappeur franco-congolais Youssoupha qui a fait le trajet contraire de l'Europe en Afrique pour s'y installer et précisément à Abidjan a été fortement salué par les jeunes.

S'adressant à l'assistance, Florentine Djro, présidente de Realic a rappelé que le projet « Mobilisation sociale contre le fléau de la migration irrégulière en Côte d'Ivoire », entend adresser cette thématique à travers des actions concertées. Et de préciser que ce projet bénéficie de l'appui financier du ministère des affaires étrangères de la République fédérale d'Allemagne par l'entremise de son Ambassade basée à Abidjan.

Pour elle, l'objectif général de ce projet est de réduire la migration irrégulière au départ de la Côte d'Ivoire par l'information la formation, la sensibilisation et l'engagement citoyen. Selon Mme Djro, cette caravane vise à véhiculer les informations fiables sur la réalité des mouvements migratoires irréguliers vers l'Europe auprès de la cible, sur les réseaux sociaux, dans les médias et le grand public. Il s'agit également à travers cette caravane de mettre à contribution la communauté éducative pour barrer la route à la désinformation. Et surtout à promouvoir les opportunités locales comme une alternative au problème de l'employabilité.

De cette caravane qui visitera les écoles, Mme Djro dit attendre des actions sensibilisation sur les dangers liés à la migration illégale. Il s'agira de mobiliser et de sensibiliser la communauté éducative pour barrer la route à la désinformation. A l'en croire, il faut mettre à disposition des jeunes les informations crédibles sur la réalité migratoire connues et relayées sur les réseaux sociaux.