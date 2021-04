Angola: La construction du terminal océanique de Dande pourrait commencer en août

Luanda — Les travaux du terminal océanique de Barra do Dande (TOBD), interrompus depuis 2017, pourraient reprendre en août, après l'évaluation des propositions d'appels d'offres pour l'ingénierie de construction et d'installation.

Le président du Conseil d'administration de la Sonangol, Sebastião Martins, dans des déclarations à l'ANGOP, jeudi, a déclaré que neuf entreprises nationales et étrangères sont en concurrence pour le contrat et quatre autres pour l'inspection.

Sebastião Martins s'adressait à l'ANGOP, en marge de la signature du protocole d'accord entre l'Angola et la Zambie qui permettra des études qui déboucheront sur l'implantation de pipelines (pipeline) de multi-produits raffinés et de gaz, entre Lobito (Benguela) et Lusaka.

Le projet - Terminal océanique de Barra do Dande, a reçu la visite du ministre de l'Énergie de la Zambie, Matheu Ukuwa, qui était à Luanda depuis le matin de jeudi.

Dans une première phase, le Terminal aura une capacité de 580 mille mètres cubes de stockage de produits pétroliers.

«Nous redémarrons le TOBD, après une interruption, en 2017. La zone est stratégiquement bien située et servira, comme la future raffinerie de Lobito, où partira le pipeline Angola-Zambie, à stocker des produits raffinés pour la distribution interne et pour le terminal de Lobito , partant de là vers la Zambie », a expliqué le PCA de la Sonangol à la délégation zambienne, lors de la visite au terminal.

L'achèvement du TOBD, a poursuivi Sebastião Martins, est prévu pour 2022.

L'infrastructure est située dans la future zone franche de Barra do Dande et renforcera le pays en tant que plaque tournante régionale pour le stockage et la vente de produits pétroliers.

Dans le cadre de ce projet, la Sonangol a lancé, le 28 janvier de cette année, l'appel d'offres public pour la passation de marchés des services d'ingénierie, d'approvisionnement, de construction et de mise en service (EPCC) et le financement de la conclusion du projet susmentionné.

Le terminal océanique de Barra do Dande est un projet stratégique de l'Exécutif angolais, inséré dans le plan de développement national 2018-2022.

Le même vise à contribuer à l'augmentation de la capacité nationale de stockage à terre, en dotant le pays de grandes infrastructures, capables d'assurer une solide réserve stratégique et la sécurité nationale, ainsi qu'à améliorer la logistique de distribution des produits raffinés vers l'intérieur du pays.