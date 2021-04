Algérie: Les zones d'ombre non recensées intégrées à l'application électronique

Batna — Le chargé de mission auprès de la présidence de la République, Brahim Merad a annoncé, jeudi à partir de la commune d'Azil Abdelkader (120 km sud-est de Batna) que "les zones d'ombre non recensées jusqu'à présent pour une quelconque raison seront intégrées à l'application électronique créée spécialement à cet effet pour assurer leur prise en charge".

Présidant l'opération de raccordement de 196 foyers au réseau du gaz naturel à Ouled Derradji et inspectant l'état d'avancement du projet de réalisation d'un réservoir d'eau à Ouled Guernini au titre du quatrième et dernier jours de sa visite de travail dans la wilaya de Batna, M. Merad a souligné que "l'application électronique renferme toutes les préoccupations des zones d'ombre recensées à l'échelle nationale".

"Le rapport de la commission chargée de faire le constat des zones d'ombre est suivi directement par le président de la République, Abdelmadjid Tebboune qui veille à donner aux membres de la commission les orientations nécessaires", a poursuivi le même responsable, arguant "notre sortie de terrain dans ces régions vise à évaluer la prise en charge des préoccupations soulevées par leurs habitants".

"Plusieurs acquis ont été réalisés dans ce domaine en un an. Le paysage rural a changé grâce à des dizaines de milliers de chantiers ouverts dans les zones enclavées dans toutes les wilayas du pays dans le souci d'améliorer les conditions de vie des citoyens et de réaliser l'égalité des chances entre les habitants des zones urbaines et rurales", a-t-il poursuivi.

Les préoccupations des habitants des zones d'ombre ayant fait l'objet de la visite du chargé de mission à la Présidence de la République, Brahim Merad, à travers 24 communes de la wilaya de Batna, ont porté essentiellement sur l'accès et le renforcement des réseaux d'AEP et d'irrigation, l'ouverture d'accès routiers, le raccordement aux réseaux d'électricité et de Gaz, la mise en place de structures sanitaires et la promotion de leurs prestations.

Lors de sa visite à la wilaya de Batna, M. Merad n'a eu de cesse de réitérer que "les lacunes enregistrées devront être prises en charge dans le cadre des zones d'ombre recensées au niveau national tôt ou tard", soulignant "l'engagement du président de la République, à travers la politique adoptée pour pallier à ces lacunes, à améliorer les conditions de vie des citoyens où qu'ils soient".

Au titre du programme du 4 e et dernier jour de la visite de M. Merad à Batna, ce dernier a inspecté nombre de projets de développement aux communes de Djezzar, Barika et Ain Touta.