Cameroun: Complexe sportif d'Olembe - Une bouffée d'oxygène

La disponibilité de 6,3 milliards de F annoncée hier par le Minsep lors de sa visite sur le chantier devrait permettre à l'entreprise Magil et de donner un coup d'accélérateur aux travaux.

Des câbles sont en train d'être déroulés à l'entrée principale du Complexe sportif d'Olembe. Ils seront disposés de bas en haut et serviront au revêtement extérieur. La pose des « écailles de pangolin » se fera sur ce support. Ce sera d'ailleurs l'élément distinctif du stade de la capitale camerounaise pour faire la différence avec les bâches ou les revêtements purement métalliques qu'on rencontre souvent dans des infrastructures sportives de cette nature. Dans la cour, l'aménagement des espaces verts est effectif. A l'intérieur, des ouvriers s'attèlent au carrelage et à la pose des luminaires en cette mi-journée du jeudi 29 avril 2021.

Pour la énième fois, le ministre des Sports et de l'Education physique, Narcisse Mouelle Kombi, s'est rendu au Complexe sportif d'Olembe en construction. Une fois n'est pas coutume, il avait à ses côtés, le ministre de la Fonction publique et de la Réforme administrative, Joseph LE. Au pas de course, ils se sont notamment rendus au stade annexe B. Ici, le fond de forme de la piste d'athlétisme est en train d'être mis à niveau. Puis, ils ont pris la direction du stade. Ils ont également fait une escale au centre commercial, à l'hôtel et à la tribune présidentielle.

« Nous avons commencé, comme vous l'avez vu, sur les travaux extérieurs, les VRD notamment. Nous allons terminer sur les travaux de façade en fin juillet. Il y a une accélération des travaux intérieurs au centre commercial et à l'hôtel où les partitions et le carrelage sont en cours. Maintenant, ce qui reste comme boulot majeur sont sur les lots technologiques où les importations sont nécessaires. Les écrans ont été commandés, le gros matériel aussi. En tenant compte du délai d'approvisionnement, nous serons livrés en fin juillet-début août et nous tiendrons les délais », déclare, optimiste, Yoann Ropital, le directeur de projet Magil

Pour que le chantier connaisse le coup d'accélérateur tant attendu, il faudra surtout qu'il ressemble à ruche avec un grand nombre d'ouvriers, un millier de personnes, ce qui n'est pas le cas jusqu'ici. Au regard du travail à effectuer dans les finitions, les 85% de taux de réalisation de l'ensemble de l'ouvrage ne représentent pas grand chose. Les 6,3 milliards F déjà disponibles devraient permettre à Magil de créditer les comptes des sous-traitants tout en approvisionnant ses propres comptes. Ce qui devrait donc donner une autre dimension au Complexe qui doit être opérationnel fin novembre, pour la prochaine CAN 2021 que le Cameroun accueille du 9 janvier au 6 février 2021.