Cameroun: Autisme - Le combat d'Elizabeth Tchoungui

De passage à Douala, la femme de média et de culture a tenu à partager son expérience de mère d'un enfant neuro-atypique.

A la veille de ce mois d'avril 2021, l'auteur et journaliste Elizabeth Tchoungui était au Cameroun, notamment à Douala, pour des activités sociales en tant que présidente déléguée de la Fondation Orange au niveau du Groupe. Entre visites d'orphelinats et autres centres d'accueil ou de prise en charge pour personnes vulnérables, elle a trouvé du temps pour s'ouvrir aux médias sur un sujet qui lui tient à cœur. Un sujet qui collait bien à l'actualité, à quelques jours d'avril, mois de l'autisme et du 2 avril en particulier, journée mondiale de la sensibilisation à l'autisme. En effet, Elizabeth Tchoungui est la mère d'Alexandre, 12 ans, atteint d'un trouble du spectre autistique.

Et son passage au pays était donc l'occasion de revenir sur son expérience de parent, un parcours du combattant en termes de diagnostic, de structures de prise en charge, de personnel accompagnant, d'inclusion sociale d'un enfant souffrant de ce trouble du neuro-développement.

Un témoignage semblable à quelques nuances près, au quotidien d'un parent au Cameroun. Et justement, à ces parents, Elizabeth Tchoungui a tenu à rappeler la nécessité d'éviter l'isolement et d'avoir une cellule, même familiale, de soutien. Parlant de soutien, la femme de média et de culture a aussi évoqué l'importance du partenariat public-privé pour un accompagnement et une inclusion sociale réussis des personnes autistes. Ainsi, associations, entreprises, pouvoirs publics doivent travailler en synergie, tout en plaçant les familles au cœur de leurs actions.

A côté de cela, Mme Tchoungui a aussi parlé des initiatives et perspectives de la Fondation en faveur de l'autisme au Cameroun. Et surtout, en conclusion, elle a réitéré un message primordial pour son combat : « Je voudrais vraiment insister sur la sensibilisation pour lutter contre le poids des croyances. Alors, je le répète, l'autisme n'est pas une maladie psychique, ce n'est pas un handicap mental, ce n'est pas de la sorcellerie. Ce sont juste des enfants qui ont un cerveau, une manière de penser différente et quelques handicaps de communication, mais qui peuvent se résoudre avec le bon accompagnement. »