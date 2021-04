Cameroun: Aménagement des voiries de Yaoundé - Encore des emprises occupées

En visite inopinée dans plusieurs quartiers de la capitale mercredi dernier, le Minhdu Célestine Ketcha Courtès a invité les riverains et les autres acteurs à coopérer.

Mercredi dernier, le ministre de l'Habitat et du Développement urbain (Minhdu) a fait le tour de certaines voiries en chantier dans la ville de Yaoundé. Celestine Ketcha Courtès s'est, entre autres, rendue sur l'axe Mosquée Essos-Terminus Mimboman, au carrefour Abega, carrefour Onambelé, cimetière Fougerole, au Palais des sports, à la montée École de police et bien d'autres.

Le problème, c'est que l'aménagement de ces axes n'avance pas au rythme souhaité, pour que non seulement la circulation soit fluide lors de la CAN 2022 à Yaoundé, mais aussi pour que la capitale politique du Cameroun soit belle et reluisante. Cependant, la question de la libération des emprises freine plusieurs projets. C'est pour identifier la chaîne des acteurs concernés par les différents blocages observés, et lever tous les obstacles que le ministre est descendu sur le terrain. Ceci en compagnie des autorités administratives, de ses services techniques, et des acteurs majeurs comme la Communauté urbaine de Yaoundé et les élus locaux concernés. Le tronçon Mosquée Essos-Mimboman Terminus où elle a entamé sa visite inopinée en est une parfaite illustration. Les travaux lancés en septembre 2017, devaient être livrés en 2018. Mais jusqu'à ce jour, le chantier n'est pas achevé. A Essos comme ailleurs, l'occupation des emprises constitue un frein à la réalisation des travaux, alors que la CAN 2022 approche à grands pas.

Pour inverser la tendance actuelle, Celestine Ketcha Courtès a instruit la libération sans délai des zones occupées qui plombent les résultats, et freinent ainsi la bonne exécution des projets d'amélioration de la mobilité urbaine et le développement urbain. Désormais ces chantiers seront suivis de façon hebdomadaire. Après une ultime sensibilisation des riverains, premiers bénéficiaires de ces voies de communication, Célestine Ketcha Courtès a prescrit à la Communauté urbaine de Yaoundé (CUY) et aux autorités administratives, plus de fermeté et de rigueur envers les récalcitrants. Concrètement, la ministre a souhaité que la CUY, mette sur pieds une « Équipe Action CAN » qui travaillera au quotidien avec les autorités administratives, les points focaux Minhdu, les entreprises et les bureaux de contrôle, pour annihiler toute contrainte pouvant plomber l'achèvement de ces voies, conformément aux plannings d'achèvement. C'est au lac municipal que le ministre a bouclé sa descente mercredi dernier à Yaoundé.