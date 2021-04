Cameroun: Monde du travail - En mode anti-Covid-19

Un an déjà que les entreprises et administrations sont face à la pandémie. La plupart ont revu leur organisation du travail.

A l'heure où l'on commémore le 1er mai, journée dédiée à la Fête internationale du travail, le coronavirus progresse chaque jour un peu plus au Cameroun, comme partout ailleurs dans le monde, affectant différents secteurs professionnels. Depuis mars 2020, la pandémie a fait des milliers de victimes et forcé des entreprises à changer radicalement leur mode de fonctionnement. En plus du chiffre d'affaires, contenir la propagation du virus est devenu l'autre défi prégnant en milieu professionnel. Une année déjà que la bataille dure. La 135e édition de la Fête internationale du travail placée sous le thème « Monde du travail et pandémie du Covid-19 : garantir la santé des travailleurs, défi majeur dans la préservation des acquis en entreprises », est l'occasion de mettre en relief les mécanismes mis en place par les entreprises pour surmonter cette crise et préserver la santé de leurs ressources humaines.

« Passés les premiers moments de panique lorsque l'alerte a été donnée en mars 2020, nous avons pris la peine d'observer et de tirer les leçons de la situation qui demeure une urgence. Nous avons compris que pour faire face au Covid-19, chacun y compris le chef d'entreprise a un rôle à jouer. Nous avons effectué des recherches sur les mesures de prévention que nous pouvions mettre en place, en tant qu'employeur, pour freiner la propagation du coronavirus. Comment réagir en présence de salariés contaminés ou susceptibles de l'être ? C'était là nos préoccupations durant de longs mois, au point de reléguer le chiffre d'affaires parmi nos préoccupations secondaires : comprenez que la ressource humaine est un trésor inestimable, surtout lorsqu'elle est bien formée et cumule des années d'expérience », reconnaît un patron d'industrie installé à Yaoundé.

Conscients de la valeur du personnel et de l'obligation de sécurité vis-à-vis de leurs salariés, de nombreux employeurs ont mis en place des mesures pour protéger la santé physique et mentale des employés. Au rang de celles-ci, des actions de prévention, d'information et de formation, ainsi que la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés. « Nous nous tenons au courant de l'évolution de l'épidémiologie dans le monde et dans le pays, de manière à anticiper. Au regard de l'apparition de nouveaux variants très virulents, nous avons par exemple financé des examens biologiques pour que chaque membre de notre personnel puisse connaître son statut en matière de comorbidité : diabète, affections respiratoires ou cardiovasculaires. Ainsi, si quelqu'un est transporté à l'hôpital dans un état grave, on sait de quel autre mal sous-jacent il souffre », explique le chef d'un programme gouvernemental. Une autre institution va plus loin, en fournissant la cure préventive de Mgr Kleda à tous ses effectifs.

Globalement, d'une entreprise à une autre, les déplacements professionnels ont été limités au strict nécessaire. Les règles d'hygiène, apparemment très simples et du reste difficilement intégrées par tous sont régulièrement rappelées. Davantage prudents, certains employeurs ont fermé tous les espaces publics dont les cantines, renforcé les pouvoirs des comités d'hygiène et salubrité, étendu les compétences des médecins du travail.