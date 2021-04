Cameroun: Soutien à la communauté musulmane - Rendez-vous honoré à Mfou

Le ministre du Commerce, Luc Magloire Mbarga Atangana a une fois de plus offert un important don de produits de première nécessité mercredi à la communauté qui observe le mois du Ramadam.

Le vivre ensemble doit être non seulement une pratique quotidienne, mais il doit également être marqué par un certain nombre de symboles. C'est dans cette optique que le ministre du Commerce, Luc Magloire Mbarga Atangana, a apporté son soutien à la communauté musulmane de la Mefou-et-Afamba, le 28 avril 2021. Le don était constitué de vivres et produits de première nécessité. La cérémonie de remise a eu lieu à l'esplanade de la mosquée centrale de Mfou. « L'occasion de la période du mois de Ramadan nous donne l'opportunité de marquer notre solidarité vis-à-vis de la communauté musulmane de la Mefou-et-Afamba à travers ce geste qui est juste un encouragement à cette population qui, non seulement jeûne, mais surtout médite pour elle-même sûrement et puis pour la nation », a expliqué le donateur. Cartons de sucre, de savon, d'huile, paquets de pâtes alimentaires, sacs de riz, de farine, détergents et une somme d'un million de F constituent l'essentiel du don.

Les bénéficiaires n'ont pas manqué d'exprimer joie et gratitude à l'endroit du ministre, qui est désormais pour eux, considéré comme un parrain. Pour la communauté, ce rendez-vous devenu traditionnel ne tourne plus seulement autour de l'alimentaire. C'est une rencontre de partage et du vivre ensemble. Les imams ont promis de multiplier les prières pour que vivent le Cameroun, ses dirigeants et les communautés en toute harmonie. « Nous manquons de mots pour dire exactement ce que nous ressentons en ce moment. S'il y avait un mot supérieur au mot remerciement, on l'aurait utilisé pour dire merci à monsieur le ministre », a assuré Mohamed Awal, coordonnateur départemental du Conseil des imams de la Mefou-et-Afamba. Ce dernier est revenu sur l'importance et le sens du don en cette période du jeûne. « Dans les principes islamiques, lorsque vous donnez à manger à un jeûneur, vous avez la récompense du jeûne et cela ne diminue en rien la récompense de celui qui est en train de jeuner », explique-t-il.