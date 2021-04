Congo-Brazzaville: Internet - Canalbox lance le très haut débit à Brazzaville

Opérateur de télécom spécialisé dans la fourniture d'accès à internet très haut débit en Afrique, le Groupe vivendi Africa (GVA) construit son propre réseau en fibre optique (ftth-fiber to the home) et investit à long terme, concrétisant ainsi sa vision en faveur du développement numérique.

Après Pointe-Noire en 2019, le groupe a tenu une conférence de presse le 27 avril 2021, en marge du salon Osiane, afin de lancer ses offres Canalbox Premium et Canalbox Start à Brazzaville. L'objectif de Canalbox est de pouvoir offrir la même qualité de service aux habitants de Brazzaville. Au-delà de la qualité technologique, les abonnés apprécieront l'excellence du service client disponible tous les jours, et 24H/24, la facilité de l'installation à domicile par des techniciens expérimentés et plus encore des réabonnements dans les points de vente du réseau Canal+ ou via les paiements mobile money. « En offrant un service ultra performant, et en démocratisant l'accès au très haut débit, l'arrivée de Canalbox est une excellente nouvelle pour tous les foyers et les entreprises de Brazzaville », a déclaré Yann Le GUENN, directeur général de GVA Congo.

Deux offres pour lesquelles les habitants de Brazzaville auront à faire le choix, selon leurs besoins, ont constitué l'ossature de cette conférence de presse. Il s'agit notamment de Canalbox Start et de Canalbox Premium avec chacun respectivement une vitesse de 10 mbps pour seulement 25000FCFA par mois et une vitesse de 50 mbps pour 45000FCFA par mois. Avec ses offres, les habitants de Brazzaville pourront expérimenter le meilleur de la fibre optique : jusqu'à 15 écrans connectés, en simultané, téléchargement hyper rapide, streaming, jeux vidéo, visioconférence en ligne...

La fibre optique concerne également les entreprises avec un lancement simultané de Canalbox Pro qui leur permettra de booster leur compétitivité grâce à la transformation numérique.

Une offre déjà disponible dans plusieurs quartiers de Brazzaville

Déjà dans plusieurs quartiers comme Diata, Centre-ville et OCH, les habitants peuvent déjà souscrire à des offres Canalbox. Le déploiement de la fibre optique se poursuit, et de nombreux quartiers comme Bacongo, Poto-Poto, Mpila et Plateau des 15 ans, seront bientôt connectés.

«Nous sommes persuadé que l'accès à internet très haut débit est un facteur clé du développement économique et social au Congo. Ce déploiement est en ligne avec les objectifs de la marche vers le développement prôné par le gouvernement et visant à faire du Congo un véritable pôle digital pour l'Afrique centrale », a renchéri Marco de Asis, président de GVA Congo.

Soulignons que GVA a lancé ses activités dans plusieurs pays d'Afrique, à savoir Gabon (2017), Lomé au Togo(2018), Pointe-Noire (2019), Côte d'Ivoire et Kigali au Rwanda(2020).