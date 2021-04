Congo-Brazzaville: Coco et Rico - Web série cocasse qui met en lumière la vie d'un couple

Sous un fond d'humour Coco et Rico, dernière réalisation de l'artiste Bruno Tsamba bien connu des planches pontegrines plonge le public au sein d'un ménage peu commun. Entre scènes de ménage, mensonges, raisons superflus, faux-fuyants, et jurons en kituba et autres langues de chez nous, le réalisateur expose les difficultés auxquelles est confronté ce couple.

Résultat des franches moments de rigolades puisque cette réalisation est une sorte de caricature du couple à la congolaise qui a de plus en plus le vent en poupe dans la ville portuaire.

Il s'appelle Rico et elle Coco. Un duo comique qui entraine le spectateur dans la vie de deux amoureux peu commun. Parfois c'est l'amour fou, d'autre fois ce sont des engueulades à ne point finir, le tout sur un ton d'humour à la congolaise. Mais ce qu'on aime le plus, ce sont les belles reparties entre Coco et Rico qui au cours de chaque nouvel épisode inventent des histoires aussi inimaginables les unes aux autres.

Moraliser ou tout simplement pointer du doigt ce qui ne marche pas au sein de cette union, tel est entre autres le but de ces récits puisque le réalisateur veut attirer l'attention des couples. Aussi dans chaque nouvel épisode, Coco et Rico se retrouvent face à des situations rocambolesques, où l'on peut voir comment Rico, accusé par sa femme, essaye de trouver des solutions pour rassurer ou apaiser les soupçons de sa femme. Malheureusement il s'y prend mal et aggrave son cas.

Coco et Rico, web série de moins de dix minutes, est un patchwork de faits vécus, avec évidemment un brin d'humour à la congolaise. Ce qui est sûr, vous passerez des moments de franches rigolades même si, et il sied de le dire, l'écriture et les tirades demandent encore d'être retravaillées. Néanmoins il n'en demeure pas moins que ce premier jet de l'artiste nous parle puisque les faits relatés sont tirés de notre quotidien.

Et ce n'est pas Lauryathe Bikouta, directrice artistique de TuSeo résident en France, qui vous dira le contraire. « Après une longue journée de travail, je passe en boucle plusieurs épisodes. Cela me relaxe et surtout je retrouve le Congo via ces images. Cela me permet aussi d'apprendre à mes enfants le kituba et le lingala car certains passages se font dans ces deux langues», a indiqué Lauryathe qui encourage vivement ce genre d'initiatives, car dit-elle « cela permet de mettre en lumière notre patrimoine culturel ».

Découvert par le public de Brazzaville en 2019 lors du festival TuSeo, le duo a marqué d'une pierre blanche le public. Et au cours de cette édition, ils participent à la formation animée par Tritsan Lucas, humoriste français. En 2020, nonobstant la crise sanitaire, le duo participe au festival de TuSeo en ligne. Et tout dernièrement Bruno Tsamba a été invité au Cameroun au Yaoundé Film Lab. Une belle opportunité puisque que Coco et Rico a bien été accueilli, a fait savoir ce dernier. « Le Yaoundé Film Lab a été une belle opportunité pour notre série, vu que cette initiative est en quelque sorte un laboratoire de développement et de coproduction de projets cinématographiques qui favorise des rencontres entre experts et porteurs de projets au niveau de l'Afrique centrale », a indiqué Bruno qui espère voir son projet s'exporter dans la sous-région.