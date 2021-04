Afrique: Défense & sécurité/Covid-19 - L'Afrique a enregistré la plus forte augmentation des dépenses militaires en 2020

La récession n'a pas calmé les ardeurs des pays africains en matière de dépenses militaires. Alors que le monde entier connaît une montée de la pandémie de Covid-19 et une récession durable, l'Afrique connaît une augmentation des dépenses militaires pour garantir sa sécurité.

Le continent a consacré plus de 43 milliards dollars à l'achat d'armements en 2020, contre 40,9 milliards de dollars en 2019, selon le récent rapport sur les dépenses militaires mondiales de l'Institut international de recherche sur la paix de Stockholm (Sipri). L'Afrique est la région qui a enregistré la plus forte augmentation des dépenses militaires en 2020, devant l'Europe (+4,13%), les Amériques (+3,2%), l'Asie et l'Océanie (+2,5%). Dans le classement africain, c'est l'Afrique du Nord qui a dépensé le plus en achat d'armements ( 24,6 milliards de dollars en 2020 contre 23,1 milliards dollars en 2019), suivie de l'Afrique subsaharienne (18,4 milliards dollars contre 17,8 milliards dollars en 2019). L'Algérie reste le pays africain qui a dépensé le plus pour l'achat de son armement en 2020 (+9,7 milliards de dollars), malgré que le chiffre soit en baisse par rapport à 2019 (9,9 milliards de dollars).

Du côté de l'Afrique subsaharienne, ce sont les pays d'obédience francophone qui occupent la tête du classement, avec l'Afrique du Sud en première position (3,1 milliards de dollars en 2020), suivie du Nigeria (2,5 milliards dollars) et du Kenya (1,1 milliard dollars).

Or l'Afrique a enregistré une contraction économique historique en 2020. En cause, l'épidémie de la Covid-19, plongeant l'économie de l'Afrique subsaharienne de 1,9%, indique le Fonds monétaire international (FMI), alors que la Banque africaine de développement (BAD) fait état d'une contraction économique de (-2,1%).

Les enjeux sécuritaires ont prédominé. Tout compte fait, l'Afrique continue à occuper une place marginale en matière de dépenses mondiales en armements, selon le rapport. Ces chiffres sont issus des données ouvertes et des estimations du Sipri, ce qui fait peser de fortes incertitudes sur les dépenses officielles dans certains pays. C'est le cas de l'Egypte. De 1988 à 2020, les dépenses militaires de l'Afrique s'élèvent à 892 milliards de dollars, soit 24,5 fois moins que les Etats-Unis. Avec 1,3 milliards d'habitants, l'Afrique subsaharienne a dépensé à elle seule, 515,2 milliards de dollars, soit une moyenne de 40 dollars par habitant. Ce sont là les dépenses militaires les plus faibles. En 2020, la moyenne était de 1447 dollars en Amérique du Nord, et 2351 dollars par habitant aux Etats-Unis.

Par rapport au Produit intérieur brut, environ 1,8% de la richesse de l'Afrique a été consacrée aux dépenses militaires. Un ratio qui atteint 2,5% en Amérique du Nord et en Europe. Ces données ne renseignent pas sur des achats clandestins d'armes par d'autres parties prenantes dans les conflits en Afrique. C'est le cas par exemple au Cameroun, au Kenya, ou dans la région du Sahel.