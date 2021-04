Congo-Kinshasa: Les immortelles chansons d'Afrique - « Bouquet de Fleurs » de Djuna Djanana

Auteur, compositeur et chanteur à la voix lumineuse, Djuna Djanana a inscrit dans le répertoire de la musique rd-congolaise des chansons inoubliables. Parmi ces titres, figure « Bouquet de Fleurs », produit par Vévé.

Alors que Bozi, Ben et Roxy vont créer le Choc Stars, Djanana compose « Bouquet de Fleurs », une chanson qui va remettre Langa Langa Stars en selle au cours de l'année 1983. A cette période, fait fureur la série télévisée américaine Dallas. Un feuilleton dramatique de 357 épisodes d'une durée de 45 minutes, produit par David Jacobs et diffusé entre le 2 avril 1978 et le 3 mai 1991. Langa Langa Stars va exploiter le titre de ce film pour créer la danse Dallas.

« Bouquet de Fleurs » est une mélopée dont l'entrée en pièce est vocale. Sa première partie du chant est polyphonique. Elle est effectuée par Djanana, Evoloko et Dindo Yogo. Son groove est une rumba reformée. La batterie de cette chanson est jouée par Petit Cachet dans un style pop. La guitare solo de Watondo S.O.S, la basse de Dada Kome renforcée par Carrol Makamba et la rythmique de Nene Jaffar recèlent des influences du jazz. Ce qui traduit la beauté de cette œuvre musicale.

« Folie na ngai, folie na ngai d'amour, omemi ngai motema nionso, okeyi na yango, natikali lokola ebuele. Nakomi solo ndengue eh eh eh, kutu makila ma nzoto na ngai makawuki ». « Ma folie d'amour, tu as porté mon cœur tout entier et tu es parti avec. Je suis resté comme un animal dépourvu de sens. Je suis devenu différent, même le sang de mon corps s'est mis à sécher ».

Dans la deuxième partie du chant, Evoloko qui fait le lead vocal est éblouissant. Ici, il faut noter qu'il y a une combinaison homophonie-polyphonie en forme de question-réponse entre Evoloko, Djanana et Dindo. La section sébène est animée par Djanana et Evoloko avec des cris comme : « Dallas ba mama dallas, dallas, bibilo bibilo eh dallas » ou encore, « Simba ye mille kakola cinq cents, panier compte ». Des cris qui ont électrisé des pistes de danse.

De son vrai nom, Jean Mpanga Wa Mpanga, Djanana qui est né le 6 juin 1955 à Kinshasa a été l'un des sept patrons de Langa Langa Stars. Ses débuts dans la musique se font à côté de Dona Mobeti dans l'ensemble musical Cavacha, en 1974, en tant que chorégraphe. En 1976, il est dans Isifi. En 1980, il est à l'ombre de Papa Wemba dans Viva La Musica. En 1981, il quittera le navire Viva avec ses condisciples, Emeneya, Djeinga ka et Dindo pour rejoindre Evoloko, Bozi, Djo Mali et Roxy qui à leurs tours ont quitté Zaiko Langa Langa. Ensemble, ils formeront le Langa Langa Stars. Seul Emeneya sera recalé. En 1985, il intègre le choc Stars. En 1993, il fait un come-back dans Viva puis il se lancera dans une carrière solo quelques années plus tard. Il est le père des deux grandes stars Maitre Gims et Dadju.