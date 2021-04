Congo-Brazzaville: Entreprenariat féminin - Belle Jones brise le tabou sur l'hygiène intime

Après Abidjan et Cotonou, c'est à Brazzaville que Belle Jones, plus connue sous le nom de Belle Bijoux, a déposé ses valises en vue de poursuivre sa tournée « Turn on the beauty in you ». La conférence animée le 24 avril par l'entrepreneure américano-camerounaise a permis de sensibiliser aux bonnes pratiques d'hygiène intime et les secrets pour se lancer dans l'entreprenariat.

« Turn on the beauty in you » qui signifie rallume la belle en toi, est une tournée africaine visant à délivrer des secrets sur l'hygiène intime, un sujet encore tabou dans plusieurs pays africains et même au sein de nombreux couples. C'est avec beaucoup d'enthousiasme et de motivation que Belle Jones a débuté cette conférence qui a duré environ trois heures. S'appuyant sur sa difficile expérience, elle a su employer les mots qu'il fallait pour interpeller les femmes sur le fait que l'hygiène intime ne devrait pas être un sujet de honte ou de crainte car elle contribue à l'équilibre et l'épanouissement de la femme.

Mariée depuis plus de dix ans, Belle souhaite apporter significativement sa pierre à l'édifice pour le bien-être de la femme. « Aujourd'hui, j'ai décidé de lever le voile parce que nous sommes bien conscientes du système en Afrique. En grandissant, ni ma mère, mes sœurs et tantes, ne m'ont enseigné à devenir une femme et à bien prendre soin de mon corps. Or, il est très important d'éduquer la femme, afin qu'elle soit à mesure de se sentir bien dans sa peau et dans sa tête », a-t-elle expliqué.

A en croire ses propos, de nombreuses femmes souffrent en silence dans leur foyer par peur d'être ridiculisées, moquées ou de blesser l'égo de leurs partenaires. Pour elle, la communication doit s'accentuer sur le sujet dans les couples et dans les familles afin d'éviter plusieurs désagréments : mauvaise odeur, grossesse précoce et non-désirée, divorce, infidélité, maladies sexuellement transmissibles, avortements répétitifs, malformation congénitale, stérilité.

Durant les échanges, Belle a prodigué plusieurs conseils aux femmes, notamment d'éviter d'utiliser des produits comme le gingembre, le miel, le citron pour des bains intimes ; de privilégier une lingerie en coton ; d'éviter d'utiliser régulièrement les tampons et protège-slips ; de ne pas nettoyer l'appareil génital en introduisant les doigts de peur des contracter des microbes et maladies ; d'utiliser des produits avec avis d'un gynécologue qui doit être consulté au moins une fois l'an.

Parallèlement, elle propose des produits certifiés des laboratoires fabriqués pour la plupart à base des essences naturels tels que l'aloe vera, la lavande, l'huile de coco, l'huile d'olive et autres plantes naturelles procurées au Cameroun, son pays natal.

De l'anonymat à la popularité

De ses faibles commencements, à son ascension, Belle Jones a passé en revue son parcours. Pour elle, venir d'une famille pauvre ne définit pas l'avenir d'une personne. Belle veut inspirer de nombreuses femmes, voire des hommes, issus des familles pauvres à se donner les moyens pour se positionner dans la société. « Plusieurs personnes rêvent d'épouser des partenaires riches, au lieu de songer elles-mêmes à le devenir. Réussir n'est pas une question de genre. Tout se passe dans la tête. Et ne l'oubliant pas, la richesse ce n'est pas seulement de l'argent, c'est aussi de la connaissance et le talent », a-t-elle rappelé au public.

Pour arriver à bout de ce combat, Belle Jones a lancé en 2018 sa propre gamme de produits cosmétiques, constituée notamment de gels de douche intimes, ovules, perles vaginales, thés de fertilité, laits et savons de toilette. « Le lancement de ma marque a été une grande bataille. J'ai dû patienter quatre ans, avant que mes produits ne soient mis sur le marché. Mais, aujourd'hui, je me sens heureuse de ne pas avoir baissé les bras. En effet, je reçois quotidiennement des centaines de témoignages de la part de nombreuses femmes à travers le monde », a affirmé Belle.

Outre ses aptitudes de conseillère et coach de vie, conférencière et consultante certifiée en hygiène intime, Belle Jones s'est lancée dans l'écriture avec à la clé son premier essai « Je suis Belle ». L'ouvrage est un accélérateur de l'estime de soi et un témoignage de sa vie. Le livre a également été dédicacé durant son passage à Brazzaville.

Notons qu'après Brazzaville, elle s'est rendue, le lendemain, à Pointe-Noire pour partager avec les femmes ses connaissances. Le Cameroun est sa prochaine destination.