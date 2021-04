Congo-Kinshasa: Musique - Jessy B et Nestellia Forest poursuivent la lutte

Après une remarquable apparition sur le titre « Tosala », projet musical et documentaire conçus pour dénoncer les violences faites aux femmes et les sensibiliser au leadership féminin, Jessy B et Nestellia s'apprêtent à chanter une nouvelle ode à la femme et aux filles.

Le projet s'intitule « Girls Power ». Il sera bientôt disponible sur diverses plateformes de téléchargement légales. Tout est déjà dit dans le titre. « Girls Power » ou le « pouvoir féminin ».

Des chanteuses qui prennent la parole pour prôner l'émancipation des femmes sur le continent africain, cela ne date pas d'hier. Femmes debout, résistantes, nombreuses sont celles qui ont fait bouger les mentalités. Dans le sillage de leurs « grandes sœurs et mamans » à travers le monde comme Miriam Makemba, Angélique Kidjo, Yemi Alade ou encore Charlotte Dipanda, Jessy B et Nestelia prennent le flambeau avec la même ardeur.

Le titre sonne comme une dédicace aux plus courageuses d'entre elles qui se sont battues pour acquérir leurs droits, à celles qui osent s'affirmer et qui n'ont pas peur de s'exprimer librement et être soi-même malgré les barrières imposées par la société.

Avec son flow et sa voix lourde, qui fait souvent oublier qu'il s'agit d'une belle et jeune dame, Jessy B apportera certainement à cette chanson la poigne dont une « Girl power » peut faire montre pendant que Nestellia avec sa mélodieuse et tendre voix enrobera cette chanson d'un élan de douceur que, seule une femme puissante détient les accords.

Dans leurs pays ou sur le continent, en actes concrets ou sur les consciences, elles sont plusieurs chanteuses, actrices du changement et utilisent leur notoriété acquise sur scène et en studio pour faire avancer leurs idées. Nestelia Forest et Jessy B font partie de ces artistes.

La musique est un partenaire idéal pour le progrès social. En Afrique, groupes musicaux, ONG et activistes s'efforcent de faire bouger les choses grâce à la musique. Cette dernière est un moyen de transmettre des messages et des idéaux importants dans l'espoir qu'ils seront vraiment entendus et que le public tentera de provoquer des changements sociaux, politiques et économiques.