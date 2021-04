Maroc: Diplomatie sportive marocaine en Afrique - Quatre questions au chercheur en sciences politiques, Atik Essaid

interview

Casablanca — La diplomatie sportive figure au centre de la politique étrangère marocaine, à la faveur de la vision éclairée de SM le Roi Mohammed VI visant à conforter le positionnement du Royaume et renforcer la coopération Sud-Sud.

A cet égard, le chercheur en droit constitutionnel et sciences politiques Atik Essaid explique, dans un entretien à la MAP, les fondements de la diplomatie sportive marocaine, qui s'est traduite ces dernières années par de nombreux acquis dans le dessein de défendre les causes nationales, en premier lieu la question de l'intégrité territoriale du Royaume.

1- Comment le Maroc a su donner une nouvelle dynamique à sa diplomatie sportive ?

Depuis l'accession de SM le Roi Mohammed VI au trône de Ses glorieux ancêtres, le Royaume a conféré à son action diplomatique davantage d'efficience qui s'est traduite par un développement accru, tous azimuts. Dans ce sens, la diplomatie sportive constitue un pan essentiel de la vision royale et une stratégie efficiente visant la consolidation du positionnement du Maroc contemporain dans plusieurs secteurs.

Étant un intermédiaire efficace et prompt confortant l'attraction du Royaume dans plusieurs domaines, le Maroc a fait de la diplomatie sportive une vitrine pour son rayonnement continental et international et un outil stimulant la croissance économique, industrielle, touristique et autres.

D'autre part, ce soft power sportif se veut un mécanisme diplomatique à même de conforter le leadership du Royaume dans les fora internationaux, notamment en matière de préservation des acquis nationaux, à leur tête la question de l'intégrité territoriale du Royaume.

A la faveur de la vision clairvoyante de SM le Roi et la haute sollicitude dont le Souverain ne cesse d'entourer les clubs et les compétitions sportives nationales, continentales et internationales, le Maroc a misé énormément sur la diplomatie sportive, à travers plusieurs investissements, partant de la conviction de SM le Roi que le développement de liens diplomatiques sportifs dans le monde aura un impact positif sur les conditions politiques, culturelles et économiques des peuples et sur les causes nationales. Ceci étant, ces investissements favoriseront indubitablement le rayonnement du Royaume à long terme.

2- La diplomatie sportive permet-elle de générer des retombées économiques ?

La diplomatie sportive a permis de réaliser une croissance économique et de diversifier l'offre touristique marocaine, sans perdre de vue son importance dans l'application, sur le terrain, de la culture du vivre-ensemble, dans la mesure où le Maroc fait de la paix et de la consolidation du dialogue inter-religieux son cheval de bataille, consacrant ainsi la singularité du modèle marocain en tant que terre de cohabitation et de tolérance.

Il s'agit là d'un ensemble de critères qui ont conduit les institutions sportives internationales à placer leur confiance en les acteurs marocains dans les différents organes africains et internationaux.

Le Maroc s'est ainsi distingué en tant que pays africain où paix, sécurité et prospérité sont inséparables, ce qui a conduit l'État à mobiliser tous ses efforts afin de bâtir des relations internationales plus élargies.

Par ailleurs, le recours au sport en tant qu'outil diplomatique populaire s'avère aujourd'hui primordial, dans la mesure où l'organisation ou la participation à certaines compétitions sportives fait partie des manifestations du soft power des politiques internationales.

3- Quels sont les acquis que le Maroc a pu réaliser à la faveur du développement du sport ?

Le Maroc a réalisé des acquis diplomatiques importants, sous la conduite éclairée de SM le Roi Mohammed VI, grâce au développement du secteur sportif qui est considéré désormais comme un outil interactif dans le processus communicationnel et dans le rapprochement des points de vue, mais également un moyen pour faire connaître la vraie image du pays et déconstruire les stéréotypes véhiculés par les médias des adversaires de l'intégrité territoriale du Royaume, outre le rôle du sport pour servir la première cause nationale.

Sous cette rubrique, le Maroc a organisé plusieurs manifestations sportives continentales et internationales ou y a pris part, convaincu en cela que la diplomatie sportive se veut une relation interactive qui donne corps à une relation de cause à effet dans plusieurs domaines.

4- Quel rôle peut-on attribuer à la diplomatie sportive dans la défense de la cause nationale ?

Le Maroc a su tisser des liens solides avec plusieurs confédérations africaines. Ainsi, le Royaume a bénéficié de la confiance de la Confédération africaine de Handball pour l'organisation de la Coupe d'Afrique de la discipline en 2022 dans les villes de Laâyoune et Guelmim, en plus du retour remarqué au bureau exécutif de l'instance africaine dès 2004, outre une batterie d'accords de partenariat et de coopération.

Cette diplomatie sportive a également réussi à barrer la route à la fantomatique +rasd+ pour devenir membre de la Confédération africaine de football (CAF), après la promulgation à l'unanimité de l'amendement de l'article 4 des statuts de la CAF, lors de la dernière Assemblée générale élective de l'instance africaine, tenue en mars dernier à Rabat. Il s'agit là d'un nouvel échec cuisant essuyé par l'entité fantoche et une illustration éloquente de la place de la diplomatie sportive marocaine dans la défense des questions nationales, comme étant un prolongement de sa politique et un moyen pertinent pour préserver les acquis.