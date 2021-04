Maroc: Journée mondiale du thon - Appel à la protection d'un poisson en voie de disparition

Rabat — En raison de sa richesse en protéines, en oméga 3 et en vitamines, le thon subit une demande accrue qui le place sur la liste des poissons menacés de disparition.

D'après les estimations, 33,3% des stocks des sept principales espèces de thon étaient exploités à un niveau biologiquement non durable en 2017, lit-on sur le site de l'Organisation des Nations unies (ONU).

"Plus de 7 millions de tonnes de thonidés et espèces apparentées sont capturées chaque année. Les thons grands migrateurs, et les espèces apparentées, représentent 20% de la valeur marchande de toutes les pêches de capture marines et plus de 8% de la production mondiale de produits de mer", ajoute la même source.

Les deux principaux produits consommés sont le thon en boîte, le sashimi et le sushi, indique l'ONU, relevant qu'ils présentent des différences en termes d'espèces utilisées, de critères de qualité et de systèmes de production.

En ce qui concerne les marchés du sushi et du sashimi, qui se concentrent majoritairement au Japon, des thons plus gras, comme le thon obèse ou autres espèces de thon rouge, sont privilégiés, précise l'organisation.

Les thons grands migrateurs et les espèces apparentées jouent un rôle critique au niveau du développement durable, de la sécurité alimentaire, des opportunités économiques et des moyens de subsistance pour les populations du monde entier, fait-on savoir.

Ainsi, l'Assemblée générale des Nations Unies a proclamé le 2 mai Journée mondiale du thon dans une résolution adoptée en 2016 afin de sensibiliser le public à la valeur de ce poisson et à la nécessité d'en assurer la conservation à long terme, selon l'ONU.

"Depuis lors, cette journée encourage la communauté internationale à utiliser les stocks de thon de manière durable, en tirant la sonnette d'alarme sur les conséquences néfastes que son déclin apporterait non seulement à la biodiversité mais aussi aux communautés du monde entier", affirme-t-on.

L'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO) constate que la demande du marché pour le thon reste élevée et que la surcapacité des flottilles thonières persiste aussi, poursuit l'ONU, citant le dernier rapport de la FAO qui note que les captures de thon ont continué d'augmenter, atteignant en 2018 leur niveau le plus élevé, soit environ 7,9 millions de tonnes.

À l'heure actuelle, plus de 96 pays sont impliqués dans la conservation et la gestion du thon qui a une valeur annuelle de près de 10 milliards USD, note l'Organisation des nations unies.

Au Maroc, le plan d'aménagement de la pêcherie du thon rouge à été instauré pour atteindre l'exploitation durable, équitable et responsable de cette espèce et s'inscrit dans le cadre des engagements du Maroc vis-à-vis des dispositions de la Commission internationale pour la conservation des thonidés de l'Atlantique (ICCAT), lit-on sur le site du ministère de l'Agriculture, de la Pêche maritime, du Développement rural et des Eaux et forêts.

Le plan d'aménagement de la pêcherie du thon (thon rouge) fixe plusieurs critères, notamment la zone de pêche autorisée, les conditions d'exploitation du thon rouge, les périodes de pêche autorisées et la taille autorisée, ajoute le ministère, notant que la pêche sportive et récréative du thon rouge au Maroc est interdite dans l'Atlantique et la Méditerranée toute l'année.

Dans une déclaration à la MAP, Fayçal Ait Boumallassa, membre du conseil national de l'Association des enseignants des sciences de la vie et de la terre (AESVT) Maroc a expliqué ue le thon rouge, migre entre l'Atlantique et la Méditerranée pour deux raisons : la nourriture et la reproduction.

Du point de vue économique, cette espèce à haute valeur nutritionnelle et de taille énorme, est dotée d'une valeur commerciale très élevée, a affirmé M. Ait Boumallassa.

Outre le respect du plan d'aménagement élaboré par le ministère, plusieurs mesures sont à entreprendre en vue d'atteindre une gestion plus durable des stocks de thon, notamment l'application du système de quota, la gestion de la flotte maritime et l'éradication des filets maillants dérivants, a-t-il estimé.

Il est à noter que la conférence virtuelle et l'exposition "Infofish Tuna" 2021 se dérouleront du 19 au 21 mai sur le thème "l'industrie mondiale du thon : pionnière dans les moments difficiles".