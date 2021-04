Sénégal: Mbour-Avant le démarrage de la seconde phase - Paiement des indemnités des impactés du kms3

Le préfet de Mbour a présidé, hier jeudi, une séance de remise d'indemnités pour les personnes impactées par le projet de la troisième usine (d'eau) de Keur Momar Sarr (KMS3), en présence du directeur général de la Société nationale des eaux du Sénégal (SONES) et du maire de la commune de Diass.

Le projet qui s'inscrivant dans un cadre général d'accès à l'eau potable des régions de Dakar et de Thiès va avoir un piquage à partir de Sebikotane pour alimenter deux grands réservoirs basés sur le site de l'Aéroport International Blaise (AIBD) de Diass desservant les localités de la commune de Diass et les villes traversées, Sindia, Mbour et Joal-Fadiouth. Les travaux sont prévus sur une durée de 13 mois.

Selon le préfet de Mbour, Mor Talla Tine, Mbour est une ville en pleine expansion et sollicitant une forte demande en eau. Dans le département du même nom, de grands projets étatiques sont réalisés ou en cours de projection comme le pôle urbain Kholpa-Daga, la station balnéaire de Pointe Sarrène, le port de Ndayane et la zone économique de Diass, en plus de l'AIBD. Ces programmes suscitent de grands besoins dans la mesure où Mbour se meut en hub économique.

Par conséquent, la mise en œuvre du projet KMS3 va impacter autour de 400 personnes dont une centaine de la commune de Diass. Les concernés ne sont rien d'autres que les personnes exerçant des activités le long du tracé où doivent être posées les grandes canalisations pour l'alimentation en eau. Le préfet a demandé aux impactés de manière sommaire ou définitive de pouvoir libérer les lieux pour permettre de dérouler les travaux le temps d'une journée ou de quelques mois. Auparavant, il a donné l'assurance aux concernés qu'avant le démarrage, des avis leur seront servis.

Charles Fall, le Directeur général de la SONES, a rappelé que la seconde phase du KMS3 va démarrer comme expliqué plus haut. Selon lui, le paiement des indemnisations s'est fait avant le démarrage des travaux et s'inscrit dans la dynamique de pousser à une appropriation du projet par le impactés. Il est revenu sur la pose de grandes canalisations, de l'AIBD à Joal-Fadiouth.

A l'en croire, toutes les localités traversées vont disposer de branchements d'adduction pour la fourniture en eau. Concernant les indemnisations, elles vont de sommes modestes à des millions de francs CFA, d'une personne impactée à une autre, selon le niveau d'investissements faits sur place.

Pour le DG de la SONES, les impactés sont invités à ne pas construire ou mettre des installations en dur le long des canalisations car l'eau va y couler avec de fortes pressions.