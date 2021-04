Sénégal: Accusations et contre-accusationsdans l'enseignement supérieur - Le Sudes/ESR apporte sa réplique à Cheikh Oumar Anne

Par communiqués de presse interposés, le SUDES/ESR (Syndicat unitaire et démocratique des enseignants du Sénégal/Enseignement supérieur et recherche) et le ministre de l'Enseignement Supérieur, de la Recherche et de l'innovation (MESRI) se livrent à une véritable bataille. Le SUDES/ESR répond du tac au tac à la dernière sortie du ministre par le biais d'un communiqué parvenu à notre rédaction hier, jeudi 29 avril. Si Cheikh Oumar Anne se targue de ses réalisations dans le secteur, les syndicalistes, eux, voient le contraire.

Concernant la gouvernance des universités, le ministre se contente d'accuser un autre syndicat d'être à l'origine de la loi dont le Sudes/ESR déplore le vote. D'une part, le Sudes/ESR s'adresse au gouvernement, pas à un autre syndicat. D'autre part, il est malvenu pour un ministre de la République d'accuser un syndicat d'être responsable de la perte d'autonomie des universités sénégalaises. Cette loi pose un problème de fond et n'est pas conforme aux engagements internationaux de la République du Sénégal », lit-on dans le document.

Au sujet des infrastructures, le SUDES/ESR estime « qu'il n'y a là nul motif de réjouissance » du ministre. « Transférer dans le supérieur le fléau des abris provisoires ne saurait tenir lieu de construction d'infrastructures. Ce qui est indéniable, c'est que l'amphithéâtre de l'Université de Ziguinchor qui aurait dû être achevé en 2009 ne l'est toujours pas, qu'il n'y a nulle construction d'infrastructure d'envergure à l'Ucad malgré les 80000 étudiants que compte ce fleuron de l'enseignement supérieur sénégalais, que les étudiants de Thiès marchent sur Diamniadio pour réclamer l'achèvement de leurs infrastructures, que les universités de Diamniadio et de Kaolack n'ont toujours pas vu leurs campus sortir de terre et louent à prix d'or maisons et immeubles », soutiennent Dr Oumar Dia et CIE.

Sur le point des recrutements, le SUDES/ESR revient surle recrutement de 3316 enseignants-chercheurs « compte tenu de l'augmentation de la population estudiantine » pour atteindre la norme définie par l'UNESCO pour les pays pauvres. « Le ministre Anne se réjouit d'avoir fait recruter 400 enseignants-chercheurs en deux ans. Non seulement, on est loin du compte mais en plus le ministère met les universités dans une situation inconfortable puisqu'après leur avoir demandé de recruter ces enseignants-chercheurs, il ne leur a pas alloué les rallonges budgétaires qui leur auraient permis de les rémunérer. Quand le SUDES/ESR demande le recrutement de 500 enseignants-chercheurs par an pendant dix ans, il fait donc preuve d'une très grande responsabilité ne tenant pas seulement compte des normes mais également de la situation budgétaire du pays », déclarent les syndicalistes. Le SUDES/ESR estime d'ailleurs que «l'autosatisfaction» de Cheikh Oumar Anne est loin d'être justifiée.

A l'en croire, si c'était le cas, les acteurs des universités publiques ne feraient pas montre d'une « telle insatisfaction ». « Ne parlons-nous pas du même système universitaire qui a vu le syndicat dont se drape le ministre partir en grève pour trois jours, l'intersyndicale de l'UVS réclamer les moyens de travailler, les étudiants de l'UGB décréter 72h de grève et de journées sans ticket, les étudiants de l'Université Iba Der Thiam marcher de Thiès à Diamniadio, les étudiants de l'Université Alioune Diop de Bambey décréter une grève illimitée et l'Université Assane Seck de Ziguinchor vivre une année blanche ? », rappelle le SUDES/ESR.

Sur l'accusation «d'arrogance, d'immaturité et de déficit de considération envers les autorités académiques » du ministre, le SUDES/ESR soutient « qu'il se contentera de continuer à apprécier objectivement les actes des autorités universitaires et ministérielles».

En effet, le différend est parti de la conférence de presse organisée vendredi dernier par le SUDES/ESR qui menaçait d'aller en grève si le gouvernement ne s'investit pas à la satisfaction de leurs revendications tout en dénonçant le désintérêt du gouvernement et en accusant le MESRI. Ce dernier leur a répondu par le biais d'un communiqué de presse le mardi 27 avril dernier.