Sénégal: Prééminence des académies et centres de formation sur le foot local - Le Jaraaf signe le retour du club traditionnel

Avec la qualification historique de Teungueth Fc en phase de finale et la place de quart de finaliste du Jaraaf de Dakar en Coupe CAF, le football local a sans doute franchi un autre palier dans son évolution. Mais c'est aussi le signe d' une résurrection des clubs dits traditionnels. Car, en plus d'avoir mis fin à une diète de 17 ans sur la scène africaine, ces derniers à l'image de la formation "Vert et Blanc" ou encore de Niary Tally semblent reprendre du poil de la bête sur les Académies et centres de formation qui se sont érigés jusqu'ici comme les véritables locomotives du football sénégalais. Et cela, en plus d'ambitieux projets de complexes sportifs et d'installations qui sont en cours de réalisation.

L 'accession de Teungueth Fc et du Jaraaf en phase de groupes des compétitions africaines de club a été une véritable révolution dans le football local. En se hissant en quart de finale de la Coupe CAF, les " Vert et Blanc" mettent fin à 17 ans de disette des clubs sénégalais sur la scène africaine. Ce qui est aussi une première pour un club sénégalais depuis l'avènement de la ligue professionnelle. Mais en plus de cette performance historique, le club " Vert et Blanc", se positionne comme la locomotive du football local mais il sonne également le retour au premier plan des clubs traditionnels. Ceux-ci, on le sait, ont pendant ces deux décennies, vécu à l'ombre des Académies et centres de formation, lesquels ont tout simplement occupé le terrain aussi bien dans le domaine de la formation des petites catégories que dans les compétitions.

LONGUEURS D'AVANCE DES ACADEMIES ET CENTRES

Fortes de leurs installations modernes, ces nouvelles entités se sont démultipliées au début des années 2000. Diambars FC donnait une nouvelle configuration au foot local partagé entre clubs de type traditionnel et centres ou académies. Ces entités de type moderne ne tarderont pas à marquer une ligne de démarcation depuis le lancement de la Ligue de football professionnel. Diambars FC réussit à emporter son premier titre de champion du Sénégal de la Ligue 1 avec une ossature de joueurs formés en son sein et s'offrait du coup sa première participation en Ligue des Champions de la CAF. A l'image de la Jeanne d'arc, doyen de clubs renvoyé en 3e division, le modèle traditionnel périclite. Du moins, au niveau de résultats. Dans le même sillage et dans un contexte de Ligue de football professionnelle, les Académies vont à l'opposé réussir à se tailler une place de choix dans l'élite du football local. Génération Foot, académie fondée en 2000 par Mady Touré et Dakar Sacré coeur avaient pris le relais. Sans parler de centres de la trempe de Aspire qui entreront en scène en mettant en place d'ambitieux programmes de détection, de formation des jeunes talents mis surtout à la disposition des équipes nationales de petites catégories. Les moyens humains, matériels et financiers seront rapidement à la mesure des résultats au plan national et même international. Avec en prime, les premiers trophées en Coupe du Sénégal et en championnat de Ligue 1. Véritables succursales ou pourvoyeurs de joueurs des clubs français, Génération foot (Fc Metz), Dakar Sacré coeur (Lyon) et Diambar surclassent le Jaraaf, l'Us Gorée, le Casa sport, la Linguère de Saint- Louis, le Ndiambour de Louga, la Jeanne d'Arc ou Teungueth FC, NGB, le stade de Mbour pour ne citer que ces grands clubs. En termes de résultats, ces clubs traditionnels peinent à rivaliser en termes de terrains d'entraînements de loin plus adéquats pour faire évoluer les footballeurs et en installations. Mais surtout à être plus réguliers sur la scène africaine avec une cascade d'éliminations précoces en compétition africaine.

QUAND LE JARAAF ET NGB SECOUENT LE COCOTIER TRADITIONNEL !

Dans cette situation, la qualification dans le top 8 de la Coupe CAF du club de la Médina constitue une embellie ou une résurrection des clubs traditionnels. Cette dynamique est soutenue par l'ambitieux programme que le Jaraaf est en train de mettre en place. Le club du président Cheikh Seck a annoncé le projet de se doter d'infrastructures modernes avec la construction d'un complexe sportif sur son patrimoine immobilier. Ce futur complexe sera construit à la Zone B Amitié et comprendra, selon les dirigeants "Vert et Blanc", un terrain synthétique, des vestiaires, des bureaux du Jaraaf, un lieu d'hébergement ainsi qu'un centre de formation qui sera érigé à Yenne. Le coût initial de ce projet «tourne autour de 600 à 700 millions» de Francs Cfa sur fonds propres. Le nouveau cap amorcé par les clubs traditionnels est aussi porté par le club de NGB. Le club du quartier populaire de Niary Tally a déjà étrenné il y a quelques semaines ses installations avec un terrain de football flambant neuf. Le terrain de foot en gazon synthétique est aussi doté de projecteurs construits à hauteur de 205 millions de FCFa.