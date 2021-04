Algérie: Coopération tuniso-algérienne dans le tourisme - Un programme commun pour stimuler les activités

M. Habib Ammar, ministre du Tourisme, a tenu une réunion à distance avec son homologue algérien, M. Mohamed Ali Boughazi, et ce, dans le cadre de la coopération tuniso-algérienne dans le domaine touristique

Le ministre tunisien a souligné, à cette occasion, la volonté commune entre les deux pays pour poursuivre le renforcement des relations de coopération à tous les niveaux en vue d'accomplir plus de réalisations dans le cadre de la complémentarité économique et compte tenu des relations bilatérales politiques, diplomatiques et historiques. L'orateur s'est adressé au peuple algérien pour le remercier de son soutien au peuple tunisien et sa solidarité durable envers lui et le tourisme tunisien. En effet, les Algériens ont toujours choisi la Tunisie en s'y rendant en grand nombre, quand le tourisme tunisien était en crise. Notre pays ne considère pas les Algériens comme des touristes étrangers, mais comme des citoyens tunisiens dans leur pays, a-t-il précisé.

Echange d'expériences

De son côté, le ministre algérien s'est félicité du niveau des relations historiques entre les deux pays. Il a souligné le souci de son pays de dynamiser davantage les relations de coopération bilatérale dans plusieurs domaines dont celui du tourisme et l'artisanat. Et d'ajouter que les peuples algérien et tunisien sont un seul peuple dans deux pays. Au cours de la réunion, la situation sanitaire dans le monde, en Tunisie et en Algérie a été abordée suite à la propagation de la pandémie du coronavirus en espérant que cette crise sanitaire pourra être surmontée dans le cadre d'un échange d'expériences dans le domaine de la lutte contre la pandémie. Un exposé à été fait au sujet des dispositions sociales et économiques prises en vue de soutenir les travailleurs dans le secteur du tourisme et de l'artisanat ainsi que dans les différentes entreprises touristiques et artisanales lésées par l'arrêt de leur activité.

M. Habib Ammar a précisé, dans ce sens, que son département a mis en place, depuis l'avènement de la pandémie, un protocole sanitaire pilote destiné aux différentes entreprises touristiques en partenariat avec la profession en renforçant le contrôle de façon permanente et rigoureuse, et ce, dans le but de préserver la santé des Tunisiens et notamment ceux qui travaillent dans le secteur touristique ainsi que la santé des touristes qui affluent vers notre pays. D'ailleurs, ce protocole a bénéficié de l'approbation de l'Organisation mondiale de la santé et l'Organisation internationale du tourisme.

Le ministre a indiqué, en outre, que le ministère du Tourisme est parvenu à arrêter un plan d'action en vue de dynamiser le secteur du tourisme visant à assurer la reprise de l'activité touristique et la placer à son niveau habituel après la période du coronavirus dans le cadre d'un travail participatif avec les professionnels et le partenaire social en plus des ministères, structures concernées et partenaires à l'intérieur et l'extérieur. Il a souligné qu'il existe une volonté d'échanger les expertises avec l'Algérie et de renforcer la coopération dans des domaines en rapport avec la formation touristique, le marketing, la commercialisation, la qualité, le contrôle, l'aménagement, l'investissement et le développement dans les domaines du tourisme, mais aussi de l'artisanat.

Au cours de la réunion, le coup d'envoi de l'élaboration d'une stratégie commune de coopération touristique entre la Tunisie et l'Algérie a été donné à travers des commissions qui seront constituées. Elles travailleront à distance, vu la situation pandémique, dans le but de proposer un programme de coopération bilatérale dans les domaines du tourisme et de l'artisanat et les moyens de les développer dans les deux pays.