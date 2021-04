Maroc: Eco-cité Zenata, un pôle de développement structurant pour une ville durable

Casablanca — La Société d'Aménagement Zenata (SAZ), filiale du Groupe Caisse de Dépôt et de Gestion (CDG) ambitionne de faire de l'année 2021 une nouvelle étape pour insuffler une dynamique à l'éco-cité Zenata, qui constitue un pôle de développement structurant et une ville durable modèle.

Dans un entretien à la MAP, le Directeur Général de la Société d'Aménagement de Zenata, Mohamed Amine El Hajhouj a indiqué que la conception de cette nouvelle ville repose sur une approche inclusive et participative, qui a placé l'humain au centre de la réflexion, autant sur le plan économique que social et environnemental, ajoutant que la ville recevra ses premiers habitants en juin prochain.

Il s'agit de la réalisation du premier quartier résidentiel de la nouvelle ville de Zenata qui s'étale sur une superficie de 70 ha et se situe à moins de 400 mètres de la mer et comprendra, entre autres, un parc de 8 ha, ajoute le responsable, précisant que le ce parc se compose notamment d'aires de jeux et de repos destinées notamment aux enfants et aux jeunes, de terrains de sport et d'espaces dédiés à la pratique du vélo et la marche.

Outre le pôle résidentiel, la zone sud de la ville (50 Ha), rassemble des pôles socioéconomiques et écologiques. Il s'agit du pôle commercial, dont la première tranche est totalement réalisée, alors que la deuxième sera finalisée en 2023 et qui accueille de grandes enseignes, rappelle M. El-Hajhouj, notant que le pole dédié à la santé porte sur la réalisation d'un centre hospitalier intégré d'une capacité de 300 lits qui dispose de toutes les spécialités.

Concernant le volet éducatif et universitaire, la ville sera dotée d'une grande université spécialisée en ingénierie, commerce et médecine.

Par ailleurs, le Directeur général de la SAZ a mis l'accent sur l'échangeur autoroutier qui constitue une porte d'entrée de la ville sans omettre les voies côtières, précisant que cette nouvelle ville durable qui se développe entre les métropoles de Rabat et Casablanca repose sur une approche inclusive et participative.

Filiale du groupe CDG, la Société d'aménagement Zenata a pour mission la conception et l'aménagement de l'Eco-cité Zenata. Elle est aussi garante de la cohérence globale du projet et de sa mise en œuvre.

L'éco cité Zenata ambitionne de rééquilibrer la région du Grand Casablanca en créant un nouveau centre urbain basé sur la cohésion sociale, le développement économique et la protection de l'environnement.

Ce projet, fruit d'un partenariat entre la SAZ, l'Agence française de développement et la BEI s'étale sur 1.830 hectares, mobilise un budget de 21 milliards de DH et permettra de créer quelque 100.000 emplois.

L'Eco-Cité Zenata a été récompensée par la labélisation internationale "Eco-Cité Label", et constitue un modèle pour les pays émergents, notamment africains. Ce nouveau label "Eco-Cité Label", a été présenté en avant-première à la COP 22 à Marrakech.