Maroc: CRI/Souss Massa - Panoplie de mesures pour améliorer le climat des affaires

Agadir — Le Centre régional d'investissement Souss Massa (CRI MS) a mis en œuvre une série de mesures et d'actions structurantes destinées à l'amélioration du climat des affaires et au renforcement de l'attractivité de la région, et ce en synergie avec les différents acteurs publics et privés.

Il s'agit de plusieurs chantiers portant notamment sur la mise en place des plateformes digitales, la mobilisation du foncier et l'accompagnement des TPME, ainsi que l'amélioration du délai de traitement de dossiers qui est aujourd'hui de 10 jours, bien au-dessous du délai réglementaire fixé à 30 jours.

Cet effort a permis la création d'une dynamique qui ne cesse de prendre de l'ampleur, a relevé le directeur général du CRI SM, Marouane Abdelati, notant que le bilan de l'année 2020 témoigne de la nette amélioration des indicateurs liés à l'acte d'investir.

En dépit de la situation économique difficile liée à la pandémie de la Covid-19, la région de Souss Massa a connu une progression de 68,5% du montant global d'investissement, passant de 4,4 milliards en 2019 à 13,96 milliards de Dirhams en 2020, a-t-il indiqué dans un entretien accordé à la MAP, ajoutant que 236 projets d'investissement ayant reçu un avis favorable de la Commission Régionale Unifié de l'Investissement en 2020 prévoient la création de 16199 emplois en 2020 contre 11738 en 2019, soit une augmentation de +27,5%.

Le CRI MS a aussi, mis en place un guide du foncier industriel en trois versions (française, anglaise et espagnole), ainsi que la plate-forme "Zonesindustriellessoussmassa.ma, au profit des investisseurs et porteurs de projets en recherche d'un lot de terrain industriel dans la région de Souss Massa.

Pour mettre en relation d'affaires les entreprises régionales, les partenaires nationaux et internationaux, il a été procédé également au lancement de "La bourse régionale de partenariat " (une plateforme BtoB) ainsi que la plate-forme " Intelaka " visant à atteindre les porteurs de projets éloignés en leur permettant de soumettre et suivre leurs demandes d'accompagnement pour le dépôt de leurs dossiers auprès des banques.

Il est question également, du déploiement de la plate-forme digitale "www.cri-invest.ma", devenue une référence dans la simplification des procédures et offrant une panoplie de services permettant de soumettre un projet, suivre son avancement et accéder à l'information nécessaire sur les procédures liées à l'investissement.

Afin de renforcer et diversifier l'offre d'accompagnement dédiée aux TPME et aux jeunes porteurs de projets , le CRI MS a conclu des conventions de partenariats avec plusieurs acteurs économiques dont "Réseau Maroc Entreprendre".

Ce partenariat est structuré autour de six axes majeurs, notamment, la sensibilisation à la culture entrepreneuriale, l'accès au dispositif de financement du Réseau Maroc Entreprendre, l'attractivité territoriale à travers l'organisation d'événements socioéconomiques en collaboration avec les partenaires nationaux et internationaux, l'accompagnement des jeunes entrepreneurs dans les diverses phases du cycle de vie de leurs entreprises, la lutte contre l'informel et finalement l'encouragement de l'innovation et de la créativité.

Le CRI SM a renforcé aussi, sa coopération avec le Conseil de l'ordre des experts-comptables de la Région Souss Massa et Sud, pour associer les efforts et développer les activités respectives dans les domaines de la promotion des investissements et du développement des entreprises.

Les deux parties s'engagent à mutualiser leurs synergies pour mettre en place et animer toutes instances susceptibles de participer dans l'amélioration du climat des affaires dans la région.

Egalement, une convention a été signée avec l'observatoire de l'entrepreneuriat de Bank of Africa pour renforcer les efforts fournis principalement dans les domaines de l'accompagnement des TPME, la promotion de l'entreprenariat, l'inclusion financière des jeunes, la réalisation d'études et enquêtes et l'organisation de manifestation professionnelles et scientifiques, le partage d'expérience en matière d'intelligence économique, le sourcing des porteurs de projets et TPE, et le développement des programmes d'innovation et d'open innovation.

Dans le but de dynamiser la station Taghazout, le CRT SM et la Société d'Aménagement et de Promotion de la Station de Taghazout (SAPST) dans le cadre du programme entrepreunariale MADAEF ECO6 se sont engagés à accompagner 15 meilleurs porteurs de projets écologiques.

Ainsi, le CRT SM devient , de plus en plus un acteur incontournable dans l'amélioration de l'attractivité de cette région qui représente l'un des principaux moteurs de développement économique du Royaume avec un PIB d'environ 64 Milliards de dhs, et plus de 10,5% de participation à la création de valeur ajoutée au niveau national.

Cette région a été la première à bénéficier d'un Plan d'Accélération Industrielle (PAI) Régional, lancé par SM le Roi Mohammed VI, le 28 janvier 2018 à Agadir.

Ce programme d'envergure régionale, a donné naissance à des parcs industriels modernes, d'une Cité de l'Innovation et d'un Technopark, en plus du développement de secteurs tels que l'agro-industrie, la transformation des produits de mer, la chimie et la construction navale.

Le PAI soutient également les nouveaux écosystèmes pourvoyeurs d'emplois et d'exportations dont l'automobile, le cuir, la plasturgie, les matériaux de construction et l'Offshoring.

L'ensemble de ces chantiers visent principalement à établir des conditions propices, attrayantes et favorables à la mobilisation de l'investissement au service de la croissance et du développement durable.