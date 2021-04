Algérie: Le ministère de l'Education s'engage à prendre en charge toutes les préoccupations soulevées

Alger — Le ministère de l'Education nationale a fait état jeudi de son plein engagement à la prise en charge de toutes les "préoccupations" soulevées dans le secteur, appelant la famille éducative à faire preuve de responsabilité en faveur de la stabilité du secteur au service de l'élève et du Savoir.

"Lors d'une conférence tenue par visioconférence avec les directeurs de l'éducation des wilayas sur les mouvements de contestations marquant récemment le secteur, le ministre de l'Education nationale, Mohamed Ouadjaout, a mis en avant le plein engagement de son secteur à la prise en charge des préoccupations soulevées légalement conformément aux cadres juridiques en vigueur", appelant la communauté éducative à "faire preuve de responsabilité et à adhérer aux efforts de dialogues de manière à assurer la stabilité du secteur au service de l'élève et du savoir .

Le même responsable a souligné, par ailleurs, l'impératif de « prendre en charge les diplômés des écoles normales supérieures en tant que produit de formation destiné au secteur de l'Education nationale et de veiller à la promotion du personnel via les concours professionnels et les liste d'habilitation dans les différents grades tout en insérant les détenteurs de contrats de pré-emploi et d'insertion sociale en fonction des besoins exprimés », ajoutant que l'opération se poursuit au niveau des direction de l'Education.

Le ministre a instruit d'organiser pendant la période allant du 22 avril au 16 mai 2021 (première et deuxième étape) les élections de renouvellement du mandat des comités de wilaya et de la commission nationale des œuvres sociales conformément à la réglementation en vigueur, après la fin de leur mandat légal, notamment dans le contexte sanitaire que traverse le pays et ce pour concrétiser le principe de la solidarité nationale entre les membres de la famille éducative d'une part et assurer la pérennité du service public en cette matière, d'autre part.

Il s'agit également de coordonner avec l'ensemble des organisations syndicales agréées auprès du secteur et les associations des parents d'élèves suivant un programme visant à inviter l'ensemble des travailleurs de l'éducation, tous grades et corps confondus, à " faire preuve de sagesse et de retenue que les enfants du secteur n'ont eu de cesse de prouver, et à ne pas céder aux publications anonymes qui, à quelque semaines de la fin de l'année scolaire, tentent de déstabiliser et d'hypothéquer l'avenir de nos enfants". Concernant les dossiers à caractère sectoriel commun, M. Ouadjaout a indiqué que le ministère de l'Education nationale « poursuit toujours ses efforts pour examiner et régulariser tous les dossiers », relevant que son secteur « consacre le principe de partenariat social par la tenue d'une série de rencontres régulière avec les partenaires sociaux agréés ».

Après s'être dit convaincu que « l'amélioration de la situation éducative et socioprofessionnelle ne saurait être réalisée que par le dialogue continu et le travail responsable et collectif basé sur la confiance et le respect mutuel », M. Ouadjaout a affirmé que le ministère "ne ménagera aucun effort pour améliorer telle situation et prendre en charge les préoccupations soulevées par l'ensemble des membres de la famille éducative".

Il a salué "la conscience collective et le haut sens de responsabilité" auprès des enfants du secteur, tous grades et corps confondus, au regard des efforts consentis pour faire face aux répercussions de la pandémie du COVID-19 et assurer la continuité des études sans recourir à la fermeture des établissements éducatifs tel que observé dans certains pays.

Le ministre de l'Education nationale a rappelé que les résultats scolaires du premier semestre de cette année exceptionnelle «en est la preuve de ces efforts et défis en dépit de la situation épidémique régnante.