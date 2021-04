Algérie: Installation à Alger des membres du FDAL

Alger — La ministre de la Culture et des Arts, Malika Bendouda , a procédé jeudi au Palais de la Culture Moufdi-Zakaria à Alger, à l'installation des membres de la commission du Fonds de développement des Arts et des Lettres (FDAL), indique un communiqué du ministère de la Culture et des Arts.

Le FDAL ainsi installé se compose de douze membres: Mohamed Boukeras (universitaire, spécialisé dans les arts dramatiques), Abdelghani Chentounf (metteur en scène et scénographe), Ilias Mekrab (dramaturge), Abderrazak Hebaz (metteur en scène et dramaturge), Lotfi Saidi (musicien et chef d'orchestre), Ilias Benbakir (artiste interprète), Amel Mihoub (plasticienne et galeriste), Walid Aidoud (plasticien), Mokhtar Boussouf (chorégraphe), M'hand Smail (éditeur), Hassan Benaâman (éditeur et libraire) et Abdelfattah Bouchendouka (éditeur).

Composé d'artistes, d'écrivains et de spécialistes, le FDAL est spécialisé dans la réception, l'évaluation et la promotion des projets littéraires et artistiques.