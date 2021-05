Congo-Kinshasa: Jean-Willy Ngoma - « Juste leur montrer un côté humanitaire des acteurs du football »

Homme de défis, Jean-Willy Ngoma s'est fixé un nouveau challenge : se rapprocher et aider les enfants de son pays d'origine la RD Congo

Qui a dit que les acteurs de football étaient égoïstes et pas engagés ? Certainement pas eux. Certains acteurs du ballon rond ont, en effet, donné une partie de leur salaire ou une grosse somme à des associations caritatives pour venir en aide à différentes causes. Ancien joueur, passé de l'autre côté de la barrière pour devenir agent et conseiller très jeune, le Belgo-Congolais s'est rendu en RDC pour s'impliquer dans l'humanitaire. Surtout, l'objectif de l'agent du joueur est de se rapprocher des enfants et des personnes démunis.

« Juste leur montrer un côté humanitaire des acteurs du football et parfois il faut donner aussi de sa personne pour pouvoir venir en aide aux plus démunis. Nous faisons un métier privilégié que ce soit tous les acteurs du football et je trouve que parfois venir apporter de l'aide à ce qui en ont le plus besoin », a confié Jean-Willy Ngoma.

« Voilà surtout avec moi mon histoire, avec ma jeunesse compliquée, avec tout ce que j'ai dû traverser et des erreurs que j'ai pu faire, je pense que revenir à l'humilité c'est quelque chose qui me fait beaucoup de bien et j'invite toutes les personnes qui sont dans la carrière du football de faire pareil. Nous les jeunes, la nouvelle génération on peut aussi être sensibilisé par l'humanisme au-delà du fait qu'on puisse côtoyer un monde tellement différent des gens qui se lèvent le matin et vont travailler. C'est cette partie-là qu'il faudra mettre en avant tout simplement. »