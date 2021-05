Afrique: Le ministre de l'intérieur présente, au nom du Président ses condoléances aux familles Bouderbala et Jiyid

Nouakchott — Le ministre de l'Intérieur et de la Décentralisation, M. Mohamed Salem Ould Merzoug, a présenté vendredi, à Nouadhibou, au nom de Son Excellence le Président de la République, M. Mohamed Ould Cheikh El-Ghazouani, ses condoléances et l'expression de sa compassion aux familles Ahel Bouderbala et Ahel Jiyid, suite à l'accident survenu la semaine dernière qui a causé la mort de deux de leurs enfants par des agresseurs ayant des antécédents judiciaires et sous l'influence de stupéfiants. Les auteurs de cette agression ont été arrêtés par la police.

Le ministre a transmis ses plus chaleureuses condoléances et l'expression de la sincère compassion de Son Excellence le Président de la République concernant après ce drame, demandant à Allah le Tout-Puissant que d'inspirer patience et persévérance à ces familles et a souligné que toute la Nation est solidaire avec elles dans cette épreuve et s'engageant à faire en sorte que les criminels payent le prix de leur forfait.

La présentation des condoléances a été une occasion pour remettre une assistance financière aux familles.