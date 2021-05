Mauritanie: Nouadhibou - Le ministre de l'Intérieur affirme qu'un certain nombre de mesures sécuritaires ont été prises

Nouadhibou — Le ministre de l'Intérieur et de la Décentralisation, M. Mohamed Salem Ould Merzoug, a affirmé, vendredi soir à Nouadhibou,, au cours d'une conférence de presse à la fin de sa visite dans la ville, qu'un certain nombre de mesures ont été prises pour renforcer le système sécuritaire et ce après les derniers incidents qui ont conduit à des morts et blessés causés par des toxicomanes et d'autres personnes ayant des précédents judiciaires.

Le ministre a précisé que sa visite dans la ville de Nouadhibou, en compagnie des chefs des organismes sécuritaires, a pour but de prendre connaissance des mesures sécuritaires prises du point de vue préventif et répressif pour protéger les citoyens et les résidents étrangers et leurs biens, soulignant la volonté de l'Etat d'imposer la quiétude et de permettre aux citoyens de vivre dans la sécurité et la quiétude.

Le ministre a insisté sur le fait que l'Etat, en exécution des instructions du Président de la République, Son Excellence Monsieur Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, ne permettra jamais aucune atteinte à la sécurité des citoyens et à leurs biens et qu'il combattra les manifestations de déviation , tout en axant sur l'aspect préventif pour empêcher les crimes et en poursuivant les criminels et les personnes ayant des antécédents judiciaires, et ce grâce à des plans et des méthodes modernes.

En réponse à une question sur la nature des mesures prises pour traiter la problématique de la sécurité et renforcer cette dernière au niveau de la ville, le ministre a précisé que parmi ces mesures figure la répartition de la ville en zones dont chacune a été confiée à l'un des corps sécuritaires pour y effectuer des patrouilles motorisées et d'autres à pied dans le but d'assurer la sécurité du citoyen. Un numéro vert sera également ouvert sous la tutelle d'une brigade de la garde nationale pour informer de tout ce qui peut porter atteinte à la quiétude générale.

A une autre question relative aux personnes propageant les rumeurs et aux tentatives visant à faire passer certaines scènes qui se sont déroulées dans d'autres pays comme étant survenues en Mauritanie, le ministre de l'intérieur a affirmé que l'Etat est déterminé à prendre les mesures de nature à punir les personnes propageant de telles rumeurs en leur présentant à la justice.

Le ministre a en outre parlé de la dernière décision relative à la mise sur pied de commissions régionales de sécurité au niveau des wilayas et des moughataas, soulignant que cette décision a permis de trouver une base juridique pour ces commissions qui travaillaient en dehors de la loi. Elle a aussi défini le rôle et les missions que les commissions doivent jouer.

La conférence de presse s'est déroulée en présence du wali de Dakhlet Nouadhibou, M. Yahya Ould Cheikh Mohamed.