Madagascar: La sélection de Madagascar va-t-elle changer de sélectionneur avant les qualifs pour la CDM 2022 ?

Au mois de juin prochain, Madagascar va commencer sa campagne de qualification à la Coupe du Monde 2022. Alors que la sélection a raté, de peu, une deuxième participation à la CAN 2022, les joueurs vont tout tenter pour découvrir, maintenant, la joie d'un Mondial, qui se déroulera au Qatar !

La sélection de Madagascar ne cesse de progresser ces dernières années. En effet, grâce au sélectionneur Nicolas Dupuis, les Baréa ont atteint, pour la première fois, la Coupe d'Afrique des Nations en 2019. Une participation qui restera dans les annales de la compétition puisque les Malgaches ont atteint les quarts de finale et ont été éliminés par la Tunisie, en tout point meilleure sur cette rencontre (3-0). Mais le rêve malgache tourne désormais au cauchemar pour le technicien. En effet, après avoir ratée une deuxième qualification consécutive pour la CAN 2022 pour un match nul face au Niger (0-0), la fédération malgache a remis en question le sélectionneur.

Ces dernières semaines, des rumeurs reviennent régulièrement concernant un potentiel changement d'entraîneur dans les prochaines semaines. Il faut dire que la fédération malgache doit prendre une décision rapidement puisque les premiers matchs des éliminatoires au Mondial 2022 se dérouleront au mois de juin prochain ! Dans une poule où toutes les équipes peuvent terminer à la première place.

Madagascar est toutefois l'équipe qui monte en Afrique et elle pourrait être considéré comme favorite dans ce groupe. Et il n'y aura pas le droit à l'erreur puisque seul le premier aura l'occasion de participer à la deuxième phase de qualification ! Ainsi, le vainqueur de chacun des dix groupes sera qualifié pour un ultime tour, en forme de barrages aller/retour.

Les cinq vainqueurs de ces barrages, prévus entre le 8 et le 16 novembre 2021, disputeront alors le Mondial 2022 au Qatar.

Pour le bien des Baréa, il faudra donc espérer de grandes performances de Marco Ilaimaharitra, Jérémy Morel ou évidemment de Romain Métanire ! Le latéral droit de Minnessota, formé à Metz et passé par Reims, est le joueur qui possède la plus grosse valeur marchande de l'équipe !

Et si Nicolas Dupuis doit être remercié, un nom commence déjà à se détacher : Eric Rabesandratana ! L'ancien défenseur de 48 ans, qui a porté les couleurs du Paris Saint-Germain entre 1997 et 2001, serait une solution crédible pour prendre le relai. Au début, cette rumeur a fait sourire certain, mais le principal intéressé a confirmé qu'il serait partant pour prendre en main la sélection de Madagascar, un pays dont il est originaire. « Evidemment que ça m'intéresse. J'aime ce pays, j'aime cette sélection. C'est une opportunité qui ne se refuse pas. Beaucoup de gens m'ont parlé de ça. En attendant des nouvelles des dirigeants, je me tiens prêt. » a-t-il déclaré au Parisien. Du côté de Madagascar, on joue la montre pour le moment. Face aux rumeurs de départ insistantes concernant le sélectionneur actuel, le ministre chargé de la Jeunesse et des Sports Tinoka Roberto a été obligé de démentir un changement à la tête de la sélection ! Toutefois, on le sait, dans le foot et encore plus qu'ailleurs, tout peut aller très vite dans un sens comme dans l'autre.