Ile Maurice: Inondations - Les habitants redoutent de nouvelles inondations à cause des drains défectueux

Les habitants des circonscriptions nos 15, 16 et 17 sont remontés après que beaucoup de maisons ont été victimes d'inondations provoquées par les rivières et autres cours d'eau en crue depuis les copieuses averses des derniers jours. Ce ruissellement est dû aux débris, déchets et diverses constructions illégales. Une équipe de l'express a sillonné, hier, les circonscriptions de La Caverne/Phoenix, Vacoas/Floréal et Curepipe/Midlands où les habitants craignent de nouvelles averses.

Ajay, un habitant de la Caverne, ne sait plus à quel saint se vouer. Sa maison est inondée sans infrastructures pour absorber l'eau pluviale. «Mercredi soir, l'eau est entrée dans notre cour. Lors des grosses averses ou des cyclones, la rivière se déverse dans cette région. Faute de drains adéquats et à cause des constructions illégales, l'eau inonde les cours dans cette partie de la Caverne. J'ai une maman âgée et un frère qui a du mal à se déplacer, comment peut-on vivre dans la peur ? J'ai dû trouver un moyen pour faire partir l'eau. On nous a promis des drains, mais rien jusqu'ici», s'insurge Ajay qui est remonté contre les autorités.

En effet, plusieurs cours d'eau sont sortis de leur lit, dont la rivière qui traverse sous le pont Takamaka. Le niveau d'eau est monté jusqu'à la route au grand dam des habitants qui ont vu l'eau envahir leurs maisons. Lorsque nous nous arrêtons à proximité du pont, on voit les débris et déchets restés suspendus alors que le niveau de l'eau avait nettement baissé hier matin.

Camp Belin dans la région d'Henrietta a aussi été touchée par des intempéries. Suresh, qui y habite depuis sa tendre enfance a eu peur lorsque l'eau pluviale montait. «L'eau est arrivée et a envahi les maisons. Cela se produit lors des grosses averses et des cyclones. Nous avons dû tirer l'eau jusqu'au matin», déplore-t-il. Dans la ruelle où il habite, les pompiers sont à pied d'œuvre pour pomper l'eau. Les habitants bloqués essaient de s'en sortir avec des moyens de bord, un peu plus loin sur la route royale d'Henrietta. Sandhya, propriétaire d'un snack a tout perdu avec la montée des eaux. «Le niveau d'eau montait dans la rue devant la maison, j'ai su que la situation était pire dans mon snack. L'eau s'est infiltrée dans le local et a endommagé deux réfrigérateurs. Cela fait trois ans que j'ai ce snack et je n'ai pas pu travailler à cause du Covid-19. C'est deux mauvais coups que j'ai reçus», confie Sandhya, triste. Malgré ce constat, le nettoyage a débuté dans le snack.

La Marie Road, qui mène au lac sacré de Grand-Bassin, est aussi submergée ces derniers jours. Les habitants sont remontés qu'un développement commercial construit à proximité cause les inondations. En effet, le terrain a été comblé et l'eau, au lieu de rejoindre les drains et le pont d'en face, descend vers les maisons situées plus bas. Nous sillonnons les hautes Plaines-Wilhems jusqu'à Curepipe en passant par la Brasserie. La route vers Curepipe est fermée à la circulation et une déviation est en place. Le pont devant la Cité Atlee à Forest Side, endommagé par la force des eaux, est aussi fermé à la circulation.

Les habitants de ces régions fortement touchées s'insurgent que les drains n'arrivent pas à contenir les eaux pluviales. Le Private Parliamentary Secretary (PPS), Gilbert Bablee, est intervenu sur plusieurs radios pour tenter de rassurer les habitants que des travaux sont prévus pour les drains et le nettoyage. Ce qui ne les convainc pas, car certains estiment qu'il aurait dû être présent à leurs côtés.

D'autres localités de Forest-Side et Rue Couvent ont vu la décrue depuis mercredi soir. Le centre de la ville lumière est presque désert et la pluie menace. Tous redoutent un nouvel épisode pluvieux, car les drains défectueux, les constructions non réglementées et l'incivisme sont responsables de cette situation.