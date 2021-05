Afrique: L'Angola va recevoir 50 millions dollars pour les vaccins contre le Covid-19

Luanda — L'Angola recevra 50 millions de dollars américains de la Banque européenne d'investissement pour l'acquisition de vaccins contre le Covid-19.

S'exprimant lors de l'ouverture des pourparlers officiels avec une délégation du Conseil européen, le Président de la République, João Lourenço, a déclaré que dans le cadre de la lutte contre le Covid-19, le pays avait payé avec ses propres ressources six millions de vaccins Spoutnik-5.

Le Chef de l'Etat a expliqué que l'Angola s'attend à recevoir la première moitié de ces vaccins au cours du mois de mai.

Lors de la réunion, tenue au Palais présidentiel, à Luanda, João Lourenço a souligné que dans la lutte contre la pandémie, l'Angola avait fait des investissements majeurs dans les infrastructures et le matériel médical.

Il a ajouté que ces travaux se sont traduits par une augmentation de la capacité d'hospitalisation de cinq mille nouveaux lits supplémentaires, dont 1.028 pour les unités de soins intensifs.

L'investissement du Gouvernement angolais, dans le cadre de la lutte contre la pandémie, s'est également traduit par l'acquisition de ventilateurs et de matériel de biosécurité, ainsi que par l'admission et la formation spécifique de personnel médical et paramédical.

"Depuis mars 2020, le pays a enregistré un total de 26.178 cas positifs, dont 70% dans la seule province de Luanda et nous regrettons un total de 591 décès à ce jour", a déclaré le Chef de l'Etat angolais.

Lors de la rencontre avec la délégation conduite par le président du Conseil européen, Charles Michel, l'homme d'État angolais a informé que le pays avait lancé la campagne de vaccination au niveau national en utilisant environ 630 mille doses données par l'initiative Covax.

Selon le Président João Lourenço, l'initiative Covax s'est engagée dans ce processus (don), jusqu'à atteindre 13 millions 224 mille 240 doses de vaccins.

Dans le cadre bilatéral, le Chef de l'État angolais a souligné que l'Angola et l'Union européenne (UE) travaillaient à l'élaboration de l'accord de facilitation des investissements et à la réalisation du forum des entreprises de haut niveau, prévu pour l'année en cours.

Il a déclaré que l'Angola et l'UE travaillaient également à la conclusion du processus de révision de l'accord de partenariat économique.

C'est pourquoi, a-t-il ajouté, le programme indicatif national du 10e Forum avec l'UE a déjà abouti à la mise en œuvre de huit programmes.

Au total, ces programmes étaient budgétisés à 132 millions d'euros, une action qui a bénéficié du soutien de la Banque européenne d'investissement, principalement dans des projets d'investissements publics dans le secteur de l'énergie, de l'eau et des télécommunications.

Dans son discours, le Président João Lourenço a rappelé que l'économie angolaise a toujours été dépendante des revenus provenant de l'exportation de pétrole brut, un fait qu'il considérait comme «faux» et «dangereux», car il s'agit d'un produit dont le prix est très volatil.

Pour inverser cette situation, a poursuivi le Président João Lourenço, le Gouvernement angolais a misé sur la diversification de l'économie avec «un pari fort» sur le secteur privé, à travers l'amélioration de l'environnement des affaires.

Le titulaire du pouvoir exécutif a précisé que l'Etat organisait des appels d'offres publics pour la concession de la gestion et de l'exploitation des terminaux portuaires et des chemins de fer.

Améliorer l'environnement des affaires

Toujours dans le cadre de l'amélioration de l'environnement des affaires, le Président de la République a indiqué que l'État angolais cède également, par voie d'appels d'offres et de privatisation, des actifs au profit de particuliers.

"Toutes ces mesures interviennent en même temps qu'une vaste campagne de lutte contre la corruption et l'impunité", a déclaré le Président de la République, qui, avant les pourparlers officiels entre les deux délégations, s'est entretenu avec le chef du Conseil européen, Charles Michel, avec qui il a abordé des questions d'intérêt commun.

Dans son discours, l'homme d'État angolais a mentionné le fait que l'Angola préside la Conférence internationale sur la région des Grands Lacs (CIRGL) et qu'à ce titre, il déploie des efforts pour résoudre les conflits entre le Rwanda et l'Ouganda.

Le Chef de l'Etat a également évoqué l'engagement de l'Angola, en tant que président en exercice de la CIRGL, dans la pacification de la République centrafricaine (RCA).

Toujours en sa qualité de président en exercice de la CIRGL, il a souligné les résultats obtenus lors du mini-sommet de Luanda qui s'est tenu le 20 avril dernier.

