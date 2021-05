Cote d'Ivoire: Sécurité routière - Le ministre Amadou Koné exhorte les automobilistes à faire le contrôle de leur véhicule

Déterminé dans la lutte contre l'incivisme routier et en prélude à l'opérationnalisation de la vidéoverbalisation, le Ministre des Transports a effectué le vendredi 30 avril 2021, une visite de travail à la Société Ivoirienne de Contrôle Technique Automobile (SICTA).

Cette visite qui intervient dix jours après une séance de travail entre lui et le Directeur Général de la structure, M. Gouvernayre Dominique, a permis d'évaluer la mise en œuvre du nouveau cahier des charges défini en 2020. Il s'agit pour la SICTA d'assurer l'intégrité, par plus d'automatisation, du contrôle technique automobile et de promouvoir la traçabilité dans le processus de contrôle technique.

Satisfait des dispositions prises par la SICTA pour assainir le milieu, le Ministre Amadou Koné a exhorté la société de contrôle automobile à accélérer les réformes en cours. Il a, en outre, salué l'engagement du Directeur Général et du personnel de la SICTA à plus de professionnalisme et de probité.

Amadou Koné a profité pour lancer un appel à l'endroit des automobilistes. « Avoir la visite technique est obligatoire. Que tous les véhicules qui circulent fassent le contrôle technique automobile, c'est important dans la lutte contre les accidents de la route », a-t-il fait remarquer. Le Ministre Amadou Koné a, à cet effet, annoncé une vaste opération de sensibilisation et de contrôle des véhicules les prochains jours sur les routes.

Comme avec la SICTA, il est prévu une rencontre de travail dès la semaine prochaine sur les mêmes sujets entre le Ministre des Transports et les autres opérateurs exerçant dans le secteur du contrôle automobile.