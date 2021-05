Afrique: Covid-19 - L'Angola recense 270 guérisons et 221 nouveaux cas supplémentaires

Luanda — Les autorités ont enregistré la guérison de 270 patients, 221 nouveaux cas et deux décès, au cours des dernières 24 heures.

Selon le secrétaire d'État à la Santé publique, Franco Mufinda, 242 résident à Luanda, neuf à Benguela, six à Moxico, quatre à Cunene, trois à Bengo, deux à Huíla, deux à Huambo, un à Malanje et un au Zaire.

L'âge des personnes rétablies varie entre un et 88 ans. Parmi les nouvelles infections, 191 ont été diagnostiquées à Luanda, 11 à Huíla, six à Huambo, quatre à Cabinda, trois à Bengo, trois à Malanje, deux à Bié et une à Namibe.

L'Angola compte désormais 26.652 cas positifs, avec 596 décès, 23.876 guéris et 2.180 actifs.

