Maroc: Education inclusive - Formation au profit des enseignants-stagiaires du CRMEF Drâa-Tafilalet

Errachidia — Une session de formation dans le domaine de l'éducation inclusive des enfants en situation de handicap a été organisée, vendredi à Errachidia, au profit des enseignants-stagiaires et des cadres du corps de l'appui pédagogique et social du Centre régional des métiers de l'éducation et de la formation (CRMEF) Drâa-Tafilalet.

Initiée en collaboration avec le Centre socio-éducatif pour enfants en situation de handicap d'Errachidia, cette initiative a pour objectif de renforcer les compétences des enseignants-stagiaires en matière d'éducation inclusive à travers une formation pratique auprès d'enfants en situation de handicap.

A cette occasion, des enseignants-stagiaires et des cadres du corps de l'appui pédagogique et social du CRMEF Drâa-Tafilalet ont participé, aux côtés des cadres du Centre socio-éducatif pour enfants en situation de handicap, à l'animation d'ateliers dans les domaines notamment de la coiffure, du jardinage, de la cuisine, de la couture et de la psychomotricité.

Le directeur du CRMEF Drâa-Tafilalet, Zayed Ben Yedir, a souligné que cette activité a pour but de renforcer les compétences des cadres pédagogiques et du corps de l'appui pédagogique et social formés au centre, en leur faisant acquérir des connaissances pratiques liées notamment au comportement et à l'éducation inclusive des enfants en situation de handicap.

Il s'agit d'une occasion pour les cadres pédagogiques et du corps de l'appui pédagogique et social de les initier à la communication avec les enfants aux besoins spécifiques, avant qu'ils entament leurs carrières professionnelles dans les établissements d'enseignement, dont plusieurs comptent avec des classes inclusives, a-t-il ajouté dans une déclaration à la MAP.

M. Ben Yedir a relevé que les ateliers pratiques auxquels les enseignants-stagiaires et les cadres du corps de l'appui pédagogique et social ont pris part leur permettent d'acquérir les compétences et connaissances nécessaires dans ce domaine, avant d'intégrer le monde du travail.

Pour sa part, la directrice pédagogique de l'association Cœurs blancs pour la scolarisation et l'intégration des personnes en situation de handicap, Hafida Zrihou, a relevé qu'un total des 212 enfants bénéficient des services du Centre socio-éducatif pour enfants en situation de handicap qui a été créé par l'Initiative Nationale pour le Développement Humain (INDH).

Ce centre, géré par l'association Cœurs blancs, compte avec des ressources humaines qualifiées dans le domaine de la prise en charge des enfants en situation de handicap, dont des éducateurs, des médecins, des psychologues, des psychomotriciens, des orthophoniste et des kinésithérapeutes, a-t-elle précisé.

Mme Zrihou a fait observer que cette structure a pour mission l'amélioration des conditions d'éducation, de réadaptation, d'accès aux activités sportives adaptées et la qualification professionnelle des enfants en situation de handicap.

Les catégories ciblées qui bénéficient de prestations multidisciplinaires au sein du centre tout au long de la semaine sont les enfants soufrant de différents types de handicap, comme l'infirmité motrice cérébrale, le handicap physique et moteur, le handicap sensoriel, le retard mental, l'autisme et les troubles apparentés, a-t-elle indiqué.