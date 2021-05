Afrique: Ligue des champions d'Afrique (tirage au sort) - Le CRB à l'épreuve de l'EST, le MCA face au WAC

Le Caire — Les deux représentants algériens en Ligue des champions d'Afrique de football : le CR Belouizdad et le MC Alger, seront opposés respectivement à l'Espérance de Tunis (Tunisie) et au Wydad de Casablanca (Maroc), en quarts de finale de l'épreuve, selon le tirage au sort effectué vendredi au siège de la Confédération africaine (CAF) au Caire (Egypte).

Le Chabab jouera la première manche à Alger entre le 14 et 16 mai, avant de se rendre à Tunis pour défier les "Sang et Or", à l'occasion de la seconde manche programmée une semaine plus tard (21-22-23 mai).

De son côté, le Mouloudia recevra d'abord les Marocains du Wydad, avant de se déplacer à Casablanca, en vue du match retour.

Classés deuxièmes de leurs groupes respectifs à l'issue de la phase de poules, le CRB et le MCA figuraient dans le chapeau 2, lors du tirage au sort, en compagnie de Kaizer Chiefs (Afrique du Sud) et d'Al-Ahly du Caire (Egypte), et ne pouvaient pas ainsi se rencontrer en quarts de finale. La finale est fixée, quant à elle, au 17 juillet sur un terrain qui reste à déterminer.

Résultats du tirage au sort

Quarts de finale : (aller : 14-15-16 mai, retour : 21-22-23 mai)

1 - Al-Ahly SC (Egypte) - Mamelodi Sundowns (Afrique du Sud)

2- MC Alger (Algérie) - Wydad de Casablanca (Maroc)

3- CR Belouizdad (Algérie) - ES Tunis (Tunisie)

4- Kaizer Chiefs (Afrique du Sud) - Simba SC (Tanzanie)

Demi-finales : (aller : 18-19-20 juin / retour : 25-26-27) :

Vainqueur 2 - Vainqueur 4

Vainqueur 3 - Vainqueur 1

Finale : le 17 juillet sur un terrain qui reste à déterminer.