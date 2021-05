Afrique Australe: SADC - Réunion virtuelle des ministres de l'Emploi et du Travail et des partenaires sociaux

communiqué de presse

Les ministres de l'emploi et du travail et les partenaires sociaux de la Communauté de développement de l'Afrique australe (SADC) ont participé, hier, à une réunion virtuelle pour discuter des questions relatives au travail et des interventions visant à stabiliser le marché du travail et l'économie régionale face à la COVID-19.

Lors de la réunion, les discussions se sont portées sur les politiques de l'emploi et les conditions de travail sûres et saines, entre autres.

La ministre du Travail et de la Sécurité sociale de la République du Mozambique, Mme Margarida Adamugy Talapa, a présidé la réunion en tant que présidente du Comité des ministres de la SADC responsable pour l'emploi et du travail et des partenaires sociaux.

Elle a souligné l'importance du secteur de l'emploi et du travail par rapport à l'impact de la pandémie tout en ajoutant que les États membres de la SADC doivent consolider leurs efforts pour réaligner les politiques du marché du travail.

Le Regional Indicative Strategic Development Plan (2020-2030) qui présente une opportunité de réaligner les stratégies pour contribuer à l'augmentation des opportunités de travail décent et d'entreprenariat productif dans la région, a également été abordé.

Suite à la réunion, les ministres et les partenaires sociaux ont donné leur accords pour la réalisation de la vision de la SADC, le SADC Employment and Labour Policy Framework (2020-2030) et le SADC Decent Work Programme (2021-2025).

En outre, les ministres et les partenaires sociaux ont réitéré leur engagement à améliorer les conditions de travail par la mise en œuvre d'initiatives stratégiques. Le but est de maintenir un équilibre entre la lutte contre la maladie et d'assurer la stabilité économique.