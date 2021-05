Maroc: Transport Touristique - La FNTT présente une série de propositions pour relancer le secteur

Marrakech — La Fédération Nationale du Transport Touristique (FNTT) a présenté, vendredi, une série de propositions destinées à assurer la relance du secteur du transport touristique.

La FNTT a indiqué, dans ce sens, que son bureau national a suivi avec intérêt l'adoption récente de la nouvelle stratégie de l'Office National Marocain du Tourisme (ONMT) visant à accélérer la cadence de la relance du secteur du tourisme après l'amélioration de la situation sanitaire, exprimant sa mobilisation pour la réussite de cette feuille de route s'assignant pour objectifs de donner un puissant coup de pouce à la reprise de l'activité touristique dans le Royaume.

Afin de renforcer et promouvoir cette stratégie, la FNTT propose de soutenir les entreprises touristiques à travers l'exonération d'impôts, la généralisation du soutien à tous les salariés du secteur, le report du remboursement des échéances des crédits relatifs à 2020 et 2021, et la mise en place d'un produit bancaire solidaire au profit de ces entreprises, indique un communiqué de la FNTT.

Après avoir salué hautement l'adoption par l'ONMT de cette nouvelle stratégie de promotion du tourisme national visant à amorcer la relance du secteur touristique dès que les conditions sanitaires le permettront, la Fédération propose de prendre en considération le pouvoir d'achat des citoyens afin de les encourager à voyager et à découvrir les sites touristiques de leur pays et mettre à la disposition des Marocains Résidents à l'Etranger la flotte du transport touristique lors de l'opération Marhaba 2021, qui dispose de tous les critères de qualité et de confort et adopte le cahier de charges relatif à la prévention contre la propagation de la Covid-19, ajoute la même source.

La FNTT préconise également la promotion de la formation des ressources humaines du secteur du tourisme, afin d'accompagner l'évolution que connaissent les métiers du tourisme au monde, le lancement d'une plateforme numérique dédiée à la réception des plaintes et le sondage des opinions sur la qualité du produit, ainsi qu'une ouverture sur l'ensemble des marchés mondiaux dont, ceux issus d'Asie et d'Amérique à côté des marchés traditionnels, tout en accordant une grande importance au marché africain très prometteur, lit-on dans le communiqué.

Il s'agit aussi de la conclusion de partenariats entre les intervenants du secteur touristique afin de lancer des produits touristiques accessibles à toutes les bourses et qui prennent en considération la conjoncture exceptionnelle et ses répercussions sur les pouvoirs d'achat.

L'ONMT a récemment dévoilé son nouveau dispositif marketing de promotion de la destination Maroc qui sera déployé aux niveaux international, national et institutionnel. Cette stratégie ambitieuse vise à amorcer la relance du secteur touristique dès que les conditions sanitaires le permettront.

Elaborée à l'issue de plusieurs études, cette nouvelle architecture de marques est basée sur une segmentation de ses publics en trois grandes catégories.

En plus de la marque historique "Visitmorocco", dédiée à la promotion de la destination Maroc auprès des touristes internationaux, qui a bénéficié d'une refonte pour en améliorer la pertinence, l'office met en place deux nouvelles marques.

Il s'agit de "Ntla9awfbladna", marque dédiée à la promotion du tourisme interne auprès des Marocains (locaux et Marocains du monde) et la marque institutionnelle "onmt" dotée d'une nouvelle identité visuelle et une plateforme stratégique spécifique, dédiée aux interactions avec l'écosystème professionnel et institutionnel de l'office, aussi bien national qu'international.