Ile Maurice: Déconfinement - Comment la stratégie du gouvernement a évolué en un an

Aujourd'hui marque la deuxième phase de réouverture après plus de sept semaines de confinement. Analysons l'évolution de la stratégie gouvernementale en un an.

L'approche du gouvernement pour le déconfinement cette année a changé par rapport à celle de 2020. La dissimilitude la plus évidente concerne le nombre de cas actifs et nouveaux cas locaux de contamination détectés avant d'entamer les phases de déconfinement.

En effet, la première phase de déconfinement l'année dernière n'a eu lieu que trois semaines après la détection du dernier cas local de contamination (26 avril 2020) et il n'y avait plus de cas actifs au sein de la population. Cette année, près de la moitié de la population a obtenu un Work Access Permit pour la première phase de déconfinement (1er avril 2021) avec 365 cas actifs au sein de la population.

Le 31 mai 2020, la population avait franchi la deuxième phase de déconfinement et cela faisait plus d'un mois depuis que le pays n'avait pas comptabilisé de cas de contamination locale. Il n'y avait que trois cas actifs parmi les passagers de retour au pays et en quarantaine. Aujourd'hui, le pays compte toujours une soixantaine de cas actifs et le dernier cas de contamination locale enregistré remonte à hier. Qui plus est, les autorités n'ont pas informé s'il y a des cas positifs parmi les passagers qui sont rentrés au pays à bord du vol MK 111 mercredi soir.

Les examens maintenus

La stratégie du ministère de l'Éducation a aussi évolué cette année. En 2020, il était question de repousser la reprise des classes jusqu'au 1er juillet, soit près de quatre mois de confinement forcé pour les élèves et étudiants. Cette année, bien que des élèves et des enseignants aient figuré parmi les personnes positives au Covid19, les examens n'ont pas été perturbés. «Il faut apprendre à vivre avec le virus», insistent les membres du gouvernement.

Le 15 juin 2020, les espaces publics tels que les plages, les parcs et jardins, les cinémas, les casinos, les centres communautaires, les foires ou encore les complexes sportifs et salles de sport étaient de nouveau accessibles. Seules les courses hippiques avaient repris à huis clos, comme cette année. Mais ce samedi, ces espaces resteront fermés au public. Idem pour les salles de réception et les lieux de culte. Il faudra attendre une amélioration de la situation sanitaire au pays avant d'envisager la levée de l'interdiction dans ces endroits. Pour les restaurants, seules les commandes de repas à emporter (en takeaway) sont acceptées pour cette phase de déconfinement. Les cabinets médicaux rouvriront leurs portes et les opticiens, les dentistes du privé, ainsi que les vétérinaires peuvent à nouveau travailler. Les concerts, les activités socioculturelles et les sports collectifs sont toujours interdits.