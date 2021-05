Ile Maurice: Curepipe - Dev Seebarun a eu le cou disloqué, son frère Shyam est mort noyé

Une enquête a été initiée au niveau de la Major Crime Investigation Team (MCIT), avec le concours de la Criminal Investigation Division (CID) de Curepipe pour faire la lumière sur les circonstances entourant la mort des deux frères Seeburun, soit Kooldev Tiberman, dit Dev, et Veedeyaman Radhe Shyam, alias Shyam, âgés respectivement de 52 et 50 ans.

Les cadavres de ces habitants de la rue Henry Robert à Forest-Side ont été découverts, vendredi, sur la berge d'une rivière à proximité de l'église anglicane St-Clément à Curepipe. C'est aux alentours de 9 h 30 que la découverte macabre a été faite. Les deux frères étaient portés disparus depuis mercredi soir. Ils s'étaient rendus à la boutique et n'étaient jamais rentrés.

Alerté hier matin, le poste de police de Curepipe y a dépêché une équipe dirigée par le chef inspecteur Sandiren Murugessan. La berge de la rivière a été délimitée et sécurisée avec des bandes jaunes jusqu'à l'arrivée des éléments du Scene Of Crime Office. Le périmètre a été examiné minutieusement dans le but de trouver des indices susceptibles d'aider les policiers à élucider les circonstances de ce drame.

L'équipe de la force régulière a été rejointe peu après par des enquêteurs de la MCIT et ceux de la CID de Curepipe. Vu que les corps des deux frères portaient des blessures, la police a retenu la thèse d'un acte malveillant. C'est le Dr Sudesh Kumar Gungadin, chef du département médico-légal, qui a fait le déplacement. Après un examen des deux corps, il a donné l'autorisation pour que ceux-ci soient transportés à la morgue de l'hôpital Victoria à Candos pour y être autopsiés. Dev Seeburun est mort d'une fracture et d'une dislocation au niveau du cou alors que son frère Shyam est décédé par asphyxie due à la noyade.

Les deux portaient des blessures à la tête. Les deux victimes étaient issues d'une famille de sept enfants, dont trois sœurs. L'une d'elles est décédée il y a deux ans et demi. Au domicile des Seeburun à Forest-Side, c'était l'incompréhension la plus totale lorsque la nouvelle a été communiquée hier par la police à Janmanjaye Seeburun, autre frère des victimes. C'est lui qui avait donné l'alerte au poste de police de Curepipe mercredi soir à propos de cette double disparition. Kooldev Seeburun, Senior Coordinator à la Compagnie Mauricienne de Textile à Pointe- aux-Sables, était marié. Mais il vivait séparé de son épouse. Il est père de deux filles, âgées respectivement de 6 et 15 ans. La cadette vit avec sa mère à Pointe- aux-Sables. Tandis que l'aînée vit sous le même toit que son père à Forest-Side. Shyam, l'autre frère Seeburrun disparu, vivait aussi là avec leur sœur Chandrakanta Devi. Tous deux sont célibataires.

Shyam Seeburun travaillait pour la compagnie de gardiennage Edmonds Security et était affecté au bureau du Mauritius Telecom à Curepipe. Mahadevi Ramnawaj, l'autre sœur des victimes, raconte que ses frères étaient des personnes simples et sans histoire. Ils s'entendaient très bien et étaient toujours ensemble, raconte un habitant de la localité.

D'après lui, il n'est pas impossible que les frères aient pu être emportés par la rivière en crue lorsqu'ils ont traversé un petit pont en rentrant de la boutique mercredi. Les funérailles de frères Seeburun sont prévues aujourd'hui.