Afrique: Salon Osiane - De nouveaux horizons pour le secteur numérique au Congo

La cinquième édition du Salon des technologies de l'information et de l'innovation (Osiane), qui s'est achevée le 30 avril à Brazzaville, a permis d'en savoir davantage sur les progrès réalisés en République du Congo, les partenariats spécifiques, ainsi que les besoins des acteurs du numérique en matière de financement.

L'édition 2021 du salon Osiane a été marquée par une forte participation des startups congolaises et africaines, des partenaires au développement et des experts du secteur numérique. Durant les quatre journées, le salon a accueilli pas moins de 5 mille visiteurs en présentiel et environ 300 mille inscriptions en ligne, ainsi que 28 expositions dont 5 étals virtuels.

En ce qui concerne l'organisation, au total quatorze ateliers spécifiques, quatre tables rondes autour des thématiques liées à la valorisation des compétences digitales et au financement innovant, six formations et deux conférences réunissant les acteurs clés ont marqué ce grand rassemblement dédié à la digitalisation de l'économie.

Des espaces ouverts à cet effet ont permis aux startups, selon la coordonnatrice du salon, Rose Marie Ovaga, de se valoriser, de dévoiler leurs inventions et d'aller à la conquête de nouveaux marchés régionaux. C'est aussi l'avis de l'initiateur du salon Osiane, Luc Missidimbazi, qui a salué la forte participation des fournisseurs d'internet et des acteurs financiers.

« La transformation digitale implique la participation de tous les acteurs, avec la convergence des services financiers, téléphoniques, internet, télévision (... ) Nous devons rentrer dans la transformation numérique de nos activités. Que l'internet s'améliore, les services se développent et que la politique publique se mette en place, à la lumière des demandes exprimées au cours de ce salon des technologies », a lancé Luc Missidimbazi.

Comme les autres pays de la sous-région Afrique centrale, la République du Congo peut compter sur ses principaux partenaires, à savoir la Banque mondiale, l'Agence française de développement et la Banque européenne d'investissement(BEI). Ils ont réitéré leur volonté d'accompagner le pays dans sa transformation digitale, à travers l'appui à la formation des futurs entrepreneurs, la réforme institutionnelle et les financements innovants.

Le ministre des Postes, des Télécommunications et de l'Économie numérique, Léon Juste Ibombo, s'est dit satisfait de l'apport des partenaires, par exemple, l'enveloppe de 65 millions d'euros, environ 42,5 milliards FCFA, que la BEI a apportée pour soutenir la transformation digitale au Congo et dans la sous-région.

Une enveloppe de 400 mille euros, soit plus de 261 millions FCFA, a été dédiée au projet d'assistance technique pour permettre la réalisation des études de faisabilité approfondies afin de déterminer les meilleurs moyens de moderniser les connexions numériques nationales et internationales. Léon Juste Ibombo en appelle à la consolidation de ces partenariats, afin de pouvoir assurer la diversification de l'économie nationale.