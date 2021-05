Congo-Brazzaville: Disparition - Hommage de la communauté scientifique à Charles Gombé Mbalawa

Le professeur Charles Gombé Mbalawa a été porté en terre, le 30 avril, au cimetière du Centre-ville, après un dernier hommage rendu au Palais des congrès, et une messe de requiem en la Cathédrale Sacré Cœur de Brazzaville.

Le ministre de l'Enseignement supérieur, Bruno Jean Richard Itoua, a pris part à cette cérémonie, ainsi que des personnalités de la communauté scientifique, des membres de la famille biologique de l'illustre disparu, des étudiants, des amis et connaissances.

Dans l'hommage académique, le Dr Judith Sondé Malanda, maître de conférences agrégée de cancérologie, a rappelé que le professeur Charles Gombé Mbalawa est décédé, le 20 avril, au Centre hospitalier et universitaire (CHU) de Brazzaville. Un établissement hospitalier où l'histoire de l'oncologie médicale en Afrique noire a débuté avec lui, par la création, le 5 décembre 1981, au sein de l'hôpital général de Brazzaville, du service de cancérologie et radiothérapie avec pour missions de prendre en charge les malades atteints de cancer, rassembler l'information pour la mise en place d'actions préventives, former des praticiens et développer la recherche active.

Le travail a été rendu possible, a-t-elle indiqué, grâce à la détermination, au courage, au savoir-faire et à la dévotion de Charles Gombé Mbalawa pour l'humanité en générale et la population congolaise en particulier.

« Nous te sommes très reconnaissants. Vous avez transformé nos rêves en brisant le mythe du cancer en Afrique, en nous offrant la possibilité de venir auprès de vous pour apprendre ce métier de cancérologue que vous avez si bien transmis. Que de souvenirs heureux passés auprès de vous dans ce processus d'apprentissage », a dit Judith Sondé Malanda.

Plusieurs témoignages ont été faits en hommage à l'illustre disparu. Pour Assori Itoua Ngaporo, professeur émérite de l'Université Marien Ngouabi de Brazzaville, la mort de Charles Gombé Mbalawa, est une occasion de valoriser sa figure, de la rendre présente dans la mémoire de tous ceux qui sont encore en vie, et dans celle des institutions académiques, à savoir, l'Université Marien N'Gouabi, le CHU de Brazzaville et les instituts de recherche.

« Le professeur Charles Gombé Mbalawa est entré dans notre histoire nationale parce qu'il le mérite, parce qu'il fait honneur au Congo, parce qu'il incarne la science et le progrès : à l'Université Marien N'Gouabi, au CHU de Brazzaville, pour ne pas dire à la science. Je propose aux autorités nationales de l'inscrire sur une liste nationale... », a-t-il poursuivi, proposant entre autres, l'érection d'un buste à la mémoire du disparu, l'attribution de son nom à un hôpital, à un amphithéâtre, à une bibliothèque, à une salle de conseil, ou à une salle de thèse.

Professeur titulaire en Cancérologie, Charles Gombe Mbalawa s'est illustré durant sa vie, dans le domaine scientifique. Rappelons qu'il a été recteur honoraire de l'Université Marien Ngouabi, et ancien membre et expert de la Commission d'éthique et de déontologie du CAMES (CED). En juin 2020, il est président du Jury du prix Macky Sall pour la recherche, première édition. Charles Gombe Mbalawa avait également été élu, président de l'Alliance des Ligues francophones et méditerranéennes pour la lutte contre le cancer (ALIAM).

Il a assumé plusieurs fonctions académiques et administratives. La liste de ses œuvres dans la lutte contre le cancer n'est pas exhaustive. Le bilan de ses cycles de spécialisation est de vingt cancérologues médicaux, au niveau africain, et un oncologue radiothérapeute.

Le professeur Charles Gombe Mbalawa qui s'est éteint à l'âge de 71 ans des suites d'une maladie, laisse une veuve et cinq enfants.