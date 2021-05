Cote d'Ivoire: Nicolas Pépé - Mikel Arteta "vraiment content de ses performances"

Mikel Arteta satisfait par rapport aux dernières prestations de Nicolas Pépé. Après avoir indiqué que la phase d'adaptation de l'Ivoirien est terminé, le manager d'Arsenal a confié n'a pas tari d'éloges à l'endroit de l'international ivoirien décisif sur ces dernières rencontres.

« Je pense qu'il a parcouru un long chemin ces derniers mois. Son éthique de travail a été phénoménale et il décide de nombreux autres matchs et fait ce qu'il peut faire dans le dernier tiers d'une manière beaucoup plus cohérente », a déclaré l'Espagnol sur le site Web du club.

Nicolas Pépé a marqué un but en demi-finale aller de la Ligue Europa face à Villarreal. Même si la rencontre a été perdue 1-2, cette réalisation pourrait s'avérer importante à l'occasion du match retour à domicile.

« je suis vraiment content de ses performances et maintenant il doit continuer comme ça. La confiance en chaque joueur est cruciale et chaque fois que vous entrez sur ce terrain, s'ils se sentent en sécurité, s'ils se sentent protégés, s'ils se sentent soutenus par leur manager et leurs coéquipiers, c'est quelque chose de crucial pour pouvoir à jouer », a-t-il ajouté.