Ile Maurice: Suspension de trois députés - Le speaker et le PM présenteront leurs défenses le 24 mai

Les motions déposées par Arvin Boolell, Paul Bérenger et Rajesh Bhagwan contre le speaker Sooroojdev Phokeer, le Premier ministre, Pravind Jugnauth, et l'Assemblée nationale ont été mentionnées hier devant le chef juge Asraf Caunhye.

Les trois députés contestent la décision du speaker et du Premier ministre de les suspendre pour le reste de la présente session parlementaire. L'affaire a été renvoyée au 24 mai afin de permettre au speaker, au chef du gouvernement et à un représentant de l'Assemblee nationale de présenter leurs défenses.

Me Reza Uteem, qui représentait Paul Bérenger et Rajesh Bhagwan, a informé le chef juge qu'il se retire de cette affaire. Il a expliqué qu'étant donné qu'il est membre de l'Assemblée nationale et que cette dernière est aussi poursuivie par les trois députés, il préfère s'abstenir. Le chef juge a agréé à sa motion.

Me Ravind Chetty, «Senior Counsel», qui représente le Speaker, et Me Priya Veedu Ramjeeawon Varma,«Acting Assistant Parliamenray Counsel», du State Law Office, qui paraît pour le Premier ministre, ont informé le chef juge qu'ils ne feront aucune demande de «particulars» mais préfèrent présenter leurs défenses directement ce jour-là.

Dans leurs motions, les trois députés sont catégoriques : le speaker et le Premier ministre ont commis une entorse à la Constitution pour avoir pris la décision de les suspendre jusqu'à la fin de cette présente session. Les trois députés ont préféré saisir la Cour suprême au lieu de présenter leurs excuses au speaker. Ils sont d'avis que leurs droits constitutionnels sous les articles 1, 3, 12, 16, 31 et 48 de la Constitution ont ete bafoués et violés. Dans ce contexte, ils demandent à la Cour suprême de statuer que la décision du speaker et du Premier ministre est anticonstitutionnelle et illégale.