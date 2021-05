Maroc: Table ramadanesque dans la campagne de Benslimane - Une kyrielle de plats et de saveurs

Benslimane — Les familles dans la province de Benslimane en particulier celles vivant en milieu rural restent fidèles aux rituels qui caractérisent le mois sacré du Ramadan en perpétuant les traditions authentiques qui résistent au temps.

L'approche du mois de Ramadan à Benslimane comme dans les autres villes du Royaume est marquée outre le jeûne de certains jours de Chaâbane, par une série de préparatifs des ménagères en s'approvisionnant en produits et ingrédients pour préparer les gâteaux et plats traditionnels qui ornent la table de la rupture du jeûne et largement consommés eu égard à leur apport énergétique.

La soupe de semoule d'orge communément connue sous le nom de « Hssoua » ou «Belboula", ainsi que la "Harira" et la "Zemmita" restent les plats incontournables de la table de l'Iftar dans la campagne de Benslimane.

A base de lait et de semoule, la soupe d'orge, digeste, légère et relevée par de l'huile d'olive et du thym, est très appréciée en ce mois béni.

Pour préparer la soupe blanche, il faut porter à ébullition l'eau salée dans une marmite, ajouter l'orge et un filet d'huile d'olive, mélanger et laisser cuire à feu moyen en remuant de temps en temps. Il faut verser le lait et mélanger, rajouter l'origan et laisser mijoter pendant 5 à 10 minutes avant de servir.

La "zemmita" est aussi une recette très appréciée en ce mois béni. Cette recette à base d'orge est riche de graines de sésame, de lin, de céréales, de légumes secs, le tout grillé et moulu. La farine obtenue est ensuite parfumée avec des épices comme la cannelle, l'anis vert, la noix de muscade, avant d'être servie avec du beurre fondu et du miel, ou l'huile d'olive, du sucre glace et de l'eau bouillante.

Il faut bien noter que tous les plats confectionnés dans la campagne de Benslimane sont préparés avec des ustensiles et terrines en poterie (Ferrah, four traditionnel en terre pour la cuisson du pain), un mode de cuisson des aliments qui préserve leurs nutriments et intensifie leurs arômes.

Sur ces habitudes alimentaires, Mouna El Jabr, néphrologue, a affirmé que généralement, il y a des choses qui semblent simples et modestes, mais après une profonde méditation, il parait que des trésors bénéfiques pour la santé sont piétinés en se laissant entrainer par les mutations induites par la modernité et en se gavant de graisse et de sucre.

Elle a à cet égard relevé l'importance qu'accordent les femmes dans la campagne à la cuisson de la soupe de semoule d'orge, énumérant ses multiples bienfaits nutritionnels.

Elle a relevé que dans une tradition prophétique, il est rapporté que le Prophète Sidna Mohammed Paix et Salut sur Lui, conseillait au malade de boire une soupe d'orge appelée talbina. Le Prophète disait de cette soupe qu'« elle réconforte le cœur de l'attristé et nettoie le cœur du malade ».

Dans ce contexte, elle a noté que les études montrent que l'orge est riche notamment en fibres, en antioxydants comme la vitamine E et en mélatonine, l'hormone du sommeil.

Parmi la kyrielle de plats qui garnissent la table ramadanesque dans la campagne de Benslimane figurent aussi le tajine qui se décline sous de multiples formes (viande ou poulet), outre le poisson de plus en plus accessible grâce aux marchands ambulants.

La diversité des plats ornant la table ramadanesque dans la campagne de Benslimane et la célébration du mois sacré, dans une ambiance hautement spirituelle empreinte de piété, témoignent de l'attachement de la population locale à leur patrimoine populaire authentique.