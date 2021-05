Tunisie/Burkina Faso: NEWS - Bassirou Compaoré sur le départ ?

L'attaquant international burkinabé a-t-il signé un précontrat avec une formation tchèque ?

Bassirou Compaoré quittera-t-il le CA en fin de saison ? L'attaquant international burkinabé a-t-il signé un précontrat avec une formation tchèque ? A 23 ans, le natif de Ouagadougou pense à une expérience en Europe, et il aurait déjà pris les devants selon certaines sources. Cependant, le président du CA ne l'entendrait pas de cette oreille et tenterait de convaincre le joueur de revenir sur sa décision. A noter que Bassirou a marqué le 4e but du CA lors du dernier match amical face à l'AS Soukra. Maintenant, celui qui a honoré sa première sélection en équipe du Burkina Faso en 2017 contre le Bénin devra trancher au plus vite : mettre en berne ses velléités de départ ou mettre les voiles.

Chapitre litiges bouclés maintenant, le Club Africain a finalement classé le dossier relatif au joueur camerounais Ibrahim Mouchili. Transfuge du Canon Yaoundé, Mouchili avait opté pour le CA lors de l'exercice 2018-2019 avant d'être cédé à titre de prêt à l'Etoile Sportive de Métlaoui.

Le joueur qui évolue actuellement en Libye a touché 67.000 dollars de la part du CA. Dossier bouclé.

Une affaire en or

Du côté de la Boutique clubiste (CA Mégastore) au Parc Mounir-Kebaïli, le nouveau maillot Collector du Club Africain créé à l'occasion du centenaire de l'équipe se vend comme des petits pains. L'engouement est tel que le premier lot de maillots a vite été écoulé. En rupture de stock, l'exécutif clubiste a d'ailleurs vite fait de passer une nouvelle commande.

Coupe arabe : une chance

pour les joueurs locaux

Organisée par la Fifa, la Coupe Arabe des Nations se déroulera du 30 novembre au 18 décembre, soit à une période dense pour les différents championnats du Vieux continent. Et comme nous ont habitués les équipes européennes, il se pourrait qu'elles privent leurs joueurs arabes cette fois-ci de participer à cette joute et de manquer un mois de compétition. En l'état, cela pourrait toucher particulièrement l'Algérie, le Maroc et la Tunisie. En clair, une chance pourrait s'offrir aux joueurs locaux.

Toujours volet Coupe Arabe des Nations, en marge du tirage au sort qui a placé la Tunisie et la Syrie dans le même groupe, le sélectionneur de Syrie, Nabil Maâloul, a déclaré que sur le plan affectif ce sera assez singulier face à une équipe de Tunisie coriace et difficile à manier.

Aymen Ben Mohamed de retour au bercail ?

L'expérience de Aymen Ben Mohamed à Denizli Spor pourrait tourner court. Après un passage poussif au Havre, le latéral tunisien a opté pour la Turquie, à Denizli Spor, club quasi condamné au purgatoire. Maintenant, Ben Mohamed pourrait revenir au bercail, sachant qu'il détient quelques offres de clubs de L1. Selon certaines indiscrétions, l'EST tient la corde pour récupérer le joueur.

EST : Togui et Chetti partants, Vakoum annoncé

Vakoum Bayo, ex-attaquant de pointe de l'Etoile du Sahel et sociétaire du Toulouse FC, pourrait débarquer au Parc Hassen-Belkhdoja à la place de William Togui, partant. Notons que l'avant ivoirien, âgé de 24 ans, boucle une période de prêt au Celtic Glasgow.

Autre éventuel flux sortant de l'EST c'est le latéral gauche algérien Ellyes Chetti. A noter que le joueur ne sera libre de droit qu'en juin 2022. Enfin, en ce qui concerne l'infirmerie, l'Espérance Sportive de Tunis a donné des nouvelles de l'international libyen Hamdou El Houni. Touché au pied, El Houni est dorénavant bon pour une reprise «en pente douce» après avoir effectué récemment des séances d'hydrothérapie.

Doublé d'Akaïchi

Le Koweït SC a récemment balayé Khaitan Sports Club (5-1). Ahmed Akaïchi a signé un doublé et a délivré deux passes décisives.

A son tour, Hamdi Harbaoui a permis au Royal Mouscron de mener (2-1) face au FC Bruges dans le cadre du championnat belge. Pas pour longtemps,cependant, puisque Mouscron finira par craquer (2-4).

Assist de Skhiri

En Bundesliga, Ellyès Skhiri, poumon du FC Cologne, a délivré une passe décisive sur le premier but des siens face à Augsburg. Au final, Cologne s'est imposé (3-2). Skhiri, quant à lui, a jusque-là délivré trois passes décisives et marqué cinq buts cette saison.