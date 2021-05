Afrique: Tirage au sort des quarts en ligue des champions et coupe de la CAF / EST-Belouizdad et CSS-JSK - Une double confrontation tuniso-algérienne qui promet

Les deux représentants tunisiens, l'EST et le CSS, ont hérité successivement du CR Belouizded et de la JSKabylie. Une double confrontation tuniso-algérienne qui promet énormément et qui doit être prise très au sérieux par nos deux représentants. Pour l'EST, elle croise le club algérien de Belouizdad entre le 14 ou 15 mai (aller), et le 21 ou 22 mai (retour).

Les Algériens ont garanti leur qualification aux dépens de TP Maezmbé, ce sera un client sérieux pour une EST qui jouera, en cas de qualification aux demi-finales, contre le vainqueur du choc Sundowns-Al Ahly (encore !). Quant au CSS, il affronte en coupe de la CAF la JSKabylie, une équipe prestigieuse mais qui passe par une période difficile. L'aller est prévu le 14, 15 ou 16 mai, alors que le retour aurait lieu le 21, 22 ou 23 mai. Si le CSS passe en demie, il croisera le vainqueur du match Jarraf-Coton Sport. Voici le programme complet des quarts de finale :

Ligue des champions :

A Ahly SC (Egypte) - Mamelodi Sundowns (Afrique du sud)

MC Alger (Algérie) - Wydad AC (Maroc)

CR Belouizdad (Algérie) - Espérance de Tunis (Tunisie)

Kaizer Chiefs (Afrique du Sud) - Simba SC (Tanzanie)

Coupe de la CAF :

CS Sfaxien (Tunisie) - JS Kabilye (Algérie)

Orlando Pirates (Afrique du Sud) - Raja CA (Maroc)

Pyramids FC (Egypte) - Enyimba FC (Nigeria)

Coton Sports (Cameroun) - ASC Jaaraf (Sénégal)