Ile Maurice: Fête du travail - Cérémonie de dépôt de gerbes pour rendre hommage aux travailleurs

communiqué de presse

Une cérémonie de dépôt de gerbes pour commémorer la fête du Travail a eu lieu, ce matin, au cimetière de St-Jean et à la Place d'Armes à Port Louis. Le Premier ministre, Ministre de la Défense, de l'Intérieur, et des Communications extérieures, Ministre de Rodrigues, des Iles éparses et de l'Intégrité territoriale, M. Pravind Kumar Jugnauth, et d'autres dignitaires ont déposé des gerbes pour rendre hommage à la mémoire de personnalités clés qui ont défendu les droits des travailleurs .

Le Premier ministre adjoint, Ministre du Logement et de l'Aménagement du territoire, Ministre du Tourisme, M. Louis Steven Obeegadoo, le Ministre des Affaires étrangères, de l'Intégration régionale et du Commerce internationale, le Ministre du Transport routier et du Métro léger, M. Alan Ganoo , le Ministre de l'Environnement, de la Gestion des Déchets solides et du Changement climatique , M. Kavydass Ramano et M. Ivan Leslie Collendavelloo étaient présents également.

Ils ont rendu hommage à Emmanuel Anquetil, Guy Rozemont, Azor Adelaide et Sookdeo Bissoondoyal, entre autres.

Le premier mai est la fête internationale du travail consacrée aux travailleurs et aux ouvriers du monde entier. Cette journée célèbre les ouvriers et les encourage à prendre conscience de leurs droits.